Kava ima mnoge dobrobiti. Korisna je za jetru, prije svega, a novo istraživanje sada je pokazalo da vam može i produžiti život

Kava je... prva jutarnja, nekima i zadnja dnevna, pijemo je prije i poslije podne, uglavno, ako nema kave - panika je. No, ako ste zabrinuti za svoju dnevnu potrošnju kave

Istraživači s korejskog Chung-Ang Sveučilišta, u suradnji s tamošnjim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti, proveli su novo istraživanje koje je objavljeno u posljednjem izdanju časopisa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Gledali su posebno svoju populaciju, a cilj istraživanja bilo je bolje razumijevanje povezanost konzumacije kave, njezinih zdravstvenih dobrobiti i utjecaja na smrtnost.

U studiji je sudjelovalo 110.920 ljudi starijih od 40 godina koji nisu imali dijagnoze dijabetesa, raka ili kadriovaskularnih bolesti. Istraživači su pratili koliko kofeina dnevno konzumirju te stopu njihove smrtnosti kroz nešto više od 9 godina.

Rezultati studije sugreriraju kako je rizik od ranije smrti pao za 21 posto kod sudionika koji su pili više od tri šalice kave na dan.

"Kava je značajno povezana sa smanjanjem pojave kariovaskularnih bolesti. Jedna šalica dnevno povezana je sa smanjenjem broja smrti povezanih s bolestima srca za 42 posto", stoji u zaključku studije.

Istraživači su dodali i kako jednaki benefiti dolaze i s instant kavom, pa čak i ako je pijete s mlijekom i šećerom, piše Eat this.