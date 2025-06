Ako ste ikad proveli dan na plaži, okupali se i osjetili da vam je koža zategnuta, suha i kao da vam je broj manja... niste jedini.

I dok većina nas to prihvaća kao "normalno nakon mora", znanost je sada točno objasnila zašto se to događa i što možete učiniti da spasite kožu već iste večeri.

Sol = dehidracija kože

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials otkriva što se zapravo događa kada provedemo dan u slanoj vodi.

Znanstvenici su analizirali kako obična i morska voda utječu na kožu, a rezultati su jasni: morska voda značajno povećava krutost kože i stvara ono što nazivaju "stresom sušenja". Ukratko - zato nam je koža nakon kupanja u moru zategnuta, suha i nekad čak i perutava.

"Sol izvlači vlagu iz gornjeg sloja kože, poznatog kao stratum corneum, što uzrokuje osjećaj suhoće i zategnutosti", objašnjava autor studije dr. Guy K. German, profesor biomedicinskog inženjerstva sa Sveučilišta Binghamton u New Yorku.

Sol oštećuje prirodnu barijeru kože

Ali nije riječ samo o dehidraciji. Dermatolozi ističu da sol remeti proteine na površini kože, zbog čega ona postaje gruba, osjetljiva i sklona ljuštenju.

"Mikroskopski kristali soli ostaju na koži i nastavljaju izvlačiti vlagu čak i nakon što se osušite", kaže dr. Gary Goldenberg iz bolnice Mount Sinai. Dodaje da česta izloženost slanoj vodi može izazvati iritaciju, upalu i ozbiljnu suhoću.

Dermatologinja dr. Ife J. Rodney napominje kako to dodatno oštećuje zaštitnu barijeru kože, čineći je osjetljivijom na UV zrake, alergene i bakterije.

Što napraviti odmah nakon kupanja?

Ako ste mislili da su tuševi na plaži tamo samo da se isperete od pijeska, varate se. Pranje običnom vodom odmah nakon kupanja u moru pomaže koži da se oporavi.

"Zato mnoge plaže imaju tuševe - iskoristite ih odmah nakon mora", kaže dr. German.

A kad dođete kući?

Tuširajte se blagim sapunom.

Nanesite hidratantnu kremu dok je koža još malo vlažna.

Birajte losione s hijaluronskom kiselinom, glicerinom ili ceramidima.

To pomaže da se zadrži vlaga i obnavlja zaštitna funkcija kože.

Možete se zaštititi i prije mora

Zvuči kontraintuitivno, ali krema prije plaže ne bi trebala biti samo SPF.

"Prije nego što nanesete zaštitu od sunca, prvo stavite bogatu hidratantnu kremu", savjetuje dr. Rodney. Cilj je pojačati prirodnu barijeru kože, pa će je sol teže isušiti.

Idealno, koristite kremu na bazi vode (ali ne onu koja ispari u dvije minute) i tek nakon nje nanesite SPF.