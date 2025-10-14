Ako ste se probudili loše raspoloženi i, da prostite, nadrkani zbog toga jer ste se stalno budili noću... shvatite ove savjete ozbiljno ;)

Stručnjaci iz Alderberry Carea podijelili su nekoliko jednostavnih savjeta koji mogu pomoći poboljšati kvalitetu sna, posebno onima koji se često bude u ranim jutarnjim satima.

Krećite se tijekom dana

Blage fizičke aktivnosti, poput šetnje ili vrtlarenja, mogu pomoći tijelu da se prirodno umori do večeri.

Držite se rutine spavanja

Odlazite na spavanje i budite se u isto vrijeme svaki dan, čak i vikendom. To pomaže tijelu da uspostavi stabilan biološki ritam.

Stvorite umirujuće okruženje prije spavanja

Prigušena svjetla, tiha glazba i šalica toplog biljnog čaja mogu pomoći da se opustite.

Izbjegavajte kofein, alkohol i tešku hranu navečer

Ovi čimbenici mogu ometati uspavljivanje i dovesti do češćih buđenja.

Ograničite vrijeme pred ekranima

Plavo svjetlo s telefona i televizora može potisnuti lučenje melatonina, hormona važnog za san. Umjesto toga, pokušajte čitati knjigu ili slušati audioknjigu.

Alderberry Care ističe kako je povremena neprospavana noć normalna, ali ako se stalno budite u isto vrijeme, osobito ako to prati stres, ubrzan puls ili iscrpljenost, važno je potražiti pomoć.

"San ima ključnu ulogu u fizičkom i mentalnom zdravlju. Ako se svake noći budite u isto vrijeme, nemojte to zanemariti. Ponekad i male promjene u načinu života ili tretmanu mogu donijeti veliko poboljšanje", zaključuju stručnjaci.