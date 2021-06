Tjelovježba je potrebna za mršavljenje, no ne osjećaju se svi ljudi ugodno u teretani

Teretana nije jedina opcija ako želite smršavjeti. Postoji nekoliko trikova i savjeta kojih se treba pridržavati i kilogrami će ići dolje i bez teretane i sprava.

Idite u šoping - procjenjuje se da žene u prosjeku potroše oko 48.000 kalorija godišnje samo dok kupuju. To je 385 kalorija tjedno. Hodanje po trgovinama odlična je vježba za noge, ali i za ruke.

Jedite manje, ali češće - trebate promijeniti navike jedenja. Jedenje manjih obroka, ali više puta dnevno može ubrzati metabolizam i duže vas održati sitima. Češći obroci potiču tijelo da sagorijeva mast, a ne mišićno tkivo te održava razinu energije stabilnom tijekom dana.

Joga - ako tražite vježbu uz pomoć koje ćete smršavjeti i zategnuti tijelo, joga bi mogla biti idealna opcija. Ako ste početnik trebali biste otići na nekoliko satova joge kako biste bili sigurni da sve poze dobro izvodite, nakon toga jogu možete raditi doma. Najbolje rezultate ćete dobiti ako jogu prakticirate 4 puta tjedno.

Krećite se kada god možete - pokušajte promijeniti životni stil i krećite se kada god je to moguće. Parkirajte malo dalje i prošetajte do posla, koristite stepenice umjesto dizala, obavljajte kućanske poslove, a ako radite u uredu prošetajte do kolege ako mu imate nešto za reći umjesto da mu šaljete mail. Sve te male promjene mogu vam pomoći da smršavite.

Naspavajte se - ako želite smršavjeti bez teretane, tajna je u vašem snu. Naime, trebali biste odspavati 7 do 8 sati svake noći jer to pomaže metabolizmu i vodi tijelo k prirodnom gubitku kilograma. Jedno istraživanje je pokazalo da su ljudi koji ne spavaju dovoljno češće gladni jer njihovo tijelo treba energiju da ostane budno. Nedostatak sna također može poremetiti hormone zbog kojih možete osjećati glad čak i kada niste gladni, piše Realbuzz.

Neka vam trening bude zabavan - sati i sati na traci za trčanje nisu nimalo zabavni, ali nije svaki trening dosadan. Postoji dovoljno aktivnosti kojima ćete poboljšati kondiciju i gubiti kile, a istovremeno su zabavne. Ako želite stanjiti struk, možete pokušati vježbe s hula hoopom. Ako ne volite vježbati u zatvorenom uvijek možete izaći i trčati ili voziti bicikl. Ako, pak, želite nešto skroz novo, probajte s trampolinom. Bitno je da vam trening ne bude obaveza već zabava.

Počastite se - mnogi planovi prehrane su jako strogi tijekom tjedna pa nije ni čudo da ih ljudi vikendom krše. Pametnije je cijeli tjedan jesti razumno nego da jedete ekstremno zdravo pet dana pa za vikend jedete nezdravo. Najbolje je da si dozvolite jedan dan u tjednu kada ćete se počastiti s nekoliko kockica čokolade ili čašom vina. To će spriječiti prejedanje.

Preskakanje užeta - preskakanje užeta je omiljena aktivnost boksača, a oni spadaju među sportaše s najboljom kondicijom. Jednostavno je, besplatno i pokreće gotovo sve mišiće u tijelu. Uz to, postoji hrpa varijacija koje možete raditi, te možete skakati u ritmu. Kako biste bili sigurni da je uže dovoljno dugo, primite za krajeve, stanite na sredinu užeta i potignite ruke koliko vam uže dopušta. Trebale bi biti u razinu prsa.

Raznolikost - ako stalno počinjete s vježbanjem samo da bi odustali nakon nekog vremena, nedostaje vam raznolikosti. Konstantno izvođenje istih vježbi može nakon nekog vremena zaustaviti napredak, isto kako stalno ista zdrava jela mogu postati dosadna. Malo promijenite rutinu, mijenjajte obroke i vježbe svakih nekoliko tjedana.

Učlanite se u neku grupu za vježbanje - ako više ne želite trošiti novac na članstvo u teretani koje ne koristite, možda biste se trebali učlaniti u neki klub ili grupu. Mote probati s hokejom, nogometom, košarkom... Ako niste za ekipne sportove, možete se učlaniti u klub za trčanje ili penjanje.