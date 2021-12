Bol u ramenima sve je češća boljka kod ljudi, posebno ako puno sjede... a sjedi se bogami puno, cijele dane...

Koliko ste se puta protegnuli i čuli kako krckaju kosti? Vjerojatno svaki dan par puta, ali to jednostavno ne pamtite... a trebali bi.

Naime, na našim ramenima velik je teret tijekom dana, a boli doprinosi dugo sjedenje, ali i nepravilno držanje.

Srećom, možemo se olakšati vježbama, evo pet dobrih vježbi koje će vam pomoći da se držite bolje i imate manje problema:

Ekspanzija prsiju - stanite tako da su vam stopala raširena u ravnini s ramenima. Ruke stavite iza leđa i isprepletite prste. Ako ne možete, tako iza leđa primite ručnik. Ruke pomičite prema gore, tako da vam se lopatice približavaju jedna drugoj. Držite 5 do 7 sekundi i otpustite. Ponovite to 10 do 15 puta.

Istegnite vrat - stanite uspravno. Prvo glavu spustite prema prsima, tako da osjetite istezanje u zadnjem dijelu vrata. Držite pozu 5 sekundi. Nakon toga glavu privucite lijevom ramenu i držite 5 sekundi. Nakon toga glavu nagnute nazad i držite 5 sekundi i naposljetku prema desnom rameni i držite 5 sekundi. Ponovite ovo 10 do 15 puta.

Istezanje ruke preko trupa - sjednite i izravnajte leđa. Lijevu ruku ispružite udesno, kod lakta je prekrižite desnom rukom te nju privlačite prema sebi dok ne osjetite istezanje u lijevoj. Držite tako 5 do 10 sekundi te vratite ruke u prirodan položaj. Ponovite s drugom rukom.

Joga poza - Gomukhasana - sjednite na pod tako da su noge ispružene ravno ispred vas. Sada skvrčite noge tako da desno koljeno bude nad lijevim. Stopala vam moraju biti blizu stražnjice. Savijte lakat i desnu ruku stavite iza leđa, s donje strane. Lijevu ruku savijte i stavite iza leđa s gorenjs trane, probajte se uhvatiti rukom za ruku iza leđa. držite 30 sekundi pa zamijenite ruke.

Vrtite ramena - stanite tako da su vam noge malo raširene, a ruke opuštene uz tijelo. Udahnite i s udahom privucite ramena prema ušima. "Vrtite ih unazad, tako da vam se lopatice približavaju jedna drugoj. Izdahnite i s izdahom spustite ramena u prirodni položaj. Prvo ramena vrtite u smjeru kazaljke na satu, a onda obrnuto.