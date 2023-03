Znamo da vam to zvuči nemoguće, ali istina je - nije potrebno svakodnevno vježbati da bi smanjili višak kilograma

Skidanje viška kilograma je težak i zahtjevan proces u kojem jednu od glavnih uloga ima i vježbanje, no što ako se mogu skidati kile bez vježbanja? Kažu da je ipak moguće, barem ako pitate neke izvore... pa da vidimo što bi trebali raditi...

U mršavljenju će vam itekako pomoći uravnotežena prehrana, dovoljna količina sna i kontrola razine stresa, no to je ono što svi znamo - zato vam donosimo pet savjeta koji su tako jednostavni da ćete biti iznenađeni kako vam nisu ranije pali na pamet. Nastavite čitati kako biste otkrili koji su to, a zatim ih primijenite i samo gledajte kako se višak kilograma topi.

Jedite sporije - postavite da pravilo da za svaki obrok trebate odvojiti 20 minuta. Istraživanja su pokazala da je potrebno najmanje 20 minuta kako bi se hrana probavila, pa ako jedete samo 5-10 minuta već je vjerojatnost da ćete pretjerati s hranom jer svojem tijelu ne dajete dovoljno vremena da prepozna kako je sito.

Koristite manje tanjure - zvuči prejednostavno da bi bilo istinito, ali posluživanje obroka na manjim tanjurima može vam pomoći da smanjite količinu hrane i poboljšate svoje prehrambene navike. Ovo je posebno korisno za one koji su naučeni na to da svoj tanjur moraju isprazniti do kraja. Ako vam je teško ostaviti nekoliko zalogaja na tanjuru iako ste već siti, korištenje manjih tanjura je metoda idealna za vas.

Polovicu tanjura ispunite povrćem - sljedeći put kada sjednete i odlučite nešto pojesti pogledajte malo kako izgleda vaš tanjur. Čini li povrće barem pola obroka? Potrudite se da bude tako jer konzumiranje više povrća bogatog hranjivim tvarima, koje ima malo kalorija, može vam pomoći da ispunite svoj želudac bez unosa previše kalorija. Tanjur krcat povrćem znači i više vlakana, što pogoduje vašoj probavi.

Pratite unos hrane - vođenje dnevnika prehrane ili korištenje aplikacije za praćenje hrane može vam pomoći da ostanete odgovorni i svjesni svog unosa kalorija, što pomaže u mršavljenju. Bilježenje unosa natjerat će vas da dvaput razmislite o određenim izborima hrane. Kada znate da se morate prijaviti čak i sitni slatkiš koji ste pojeli, vjerojatnije je da ćete se zapitati isplati li se.

Zdrave namirnice stavite na lako uočljiva mjesta - "Daleko od očiju, daleko od srca" u ovom slučaju bi moglo glasiti "Daleko od očiju, daleko od usta". Ako u stanu imate kaloričnu hranu punu dodanih šećera i nezdravih masnoća, već je šansa da ćete nešto takvo i pojesti. Suprotno tome, što vam je zdrava hrana dostupnija, veća je vjerojatnost da ćete jesti zdravo i pritom mršavjeti.

Eto, tako kažu stručnjaci da ćete izgubiti višak kilograma... pa što ne bi probali?