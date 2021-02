Gubitak kilograma je proces koji zahtijeva ne samo disciplinu u pogledu prehrane, nego i ustrajnost. Međutim, ako cijelom postupku dodamo i tjelesnu aktivnost, ne samo da ćemo gubiti kilograme nego i održavati tijelo zdravim.

Jedan od najlakših i najučinkovitijih načina da aktivnost ubacite u svakodnevnicu je da hodate kad god možete i da kad god možete koristite stubište. Penjanje stepenicama gore-dolje vrlo je učinkovit trening koji pomaže u sagorijevanju kalorija.

Koliko kalorija moramo sagorjeti za mršavljenje?

Odgovor na ovo pitanje je subjektivan. Koliko kalorija osoba treba sagorjeti ovisi i o tome koliko kalorija konzumira, koliko je tjelesno aktivna i kakav joj je životni stil.

Ljudi koji unose manje kalorija mogu ih potrošiti tijekom rutinskih aktivnosti. Ostali koji konzumiraju više kalorija i imaju sjedilački način života, ipak se moraju više potruditi.

Prema Healthlineu, prosječna žena treba unositi oko 2000 kalorija dnevno kako bi održala težinu, a 1500 kalorija ako želi gubiti kilogram tjedno.

2000 kalorija dnevno je i preporučena količina unosa kalorija za žene. Stoga, ako unosite preporučenu količinu kalorija za održavanje težine, da biste smršavjeli morate sagorjeti 500 kalorija dnevno.

Koliko kalorija sagorijeva penjanje po stepenicama?

Ovdje sad dolazimo do odgovora na mnogima najvažnije pitanje, a to je koliko vam penjanje po stepenicama pomaže u dolasku do cilja, odnosno koliko kalorija ćemo sagorjeti na jednom ovakvom treningu.

Ako za trening odaberete stubište koje ima 10 do 12 stepenica, spuštajući se i penjući se stepenicu po stepenicu sagorjet ćete od dvije do pet kalorija.

Osoba od 54 kilograma sagorijeva oko 235 kalorija penjanjem po stepenicama u trajanju od pola sata. Naravno, na to koliko ćete kalorija potrošiti utjecaj ima više faktora poput vaše trenutne težine, težine uspona i dužine trajanja treninga.

Ono što morate imati na umu je da penjanje ili spuštanje uz previše stepenica nije najzdravija opcija za vaša koljena pa je uvijek bolje kombinirati nekoliko različitih treninga za koačni rezultat poput primjerice brzog hodanja ili trčanja.