Deklaracije na proizvodima trebale bi biti jasne naznake o čemu se tu radi - no, ima tu svačega što proizvođači žele sakriti na njima...

Znate li zašto kažu da ne znamo što jedemo? Zato što je to istina - većina proizvoda je sve samo ne zdrava, a deklaracije bi nam trebale reći kakva je situacija.... no, to treba dobro i precizno pročitati.

Evo par dobrih savjeta uz koje bi mogli jesti stvarno zdravo:

Izbjegavajte skrivene šećere - šećeri se ponekad skrivaju pod raznim nazivima na popisu sastojaka, poput glukoze, fruktoze, saharoze ili sirupa od kukuruza. Budite svjesni da veći broj sastojaka s šećerom može ukazivati na visok sadržaj šećera u proizvodu.

Koristite deklaraciju kao smjernicu - prehrambena deklaracija pruža informacije, ali nije jedini faktor koji treba uzeti u obzir. Važno je sagledati cijelu sliku prehrane i uzeti u obzir i druge aspekte, poput svježih namirnica, uravnoteženog obroka i raznolikosti.

Nutritivni sastojci - pregledajte sastojke kao što su masti, šećeri, sol i bjelančevine. Moja preporuka je da birate namirnice s manjim udjelom zasićenih masti, trans masti i šećera, te većim udjelom vlakana i bjelančevina.

Pogledajte redoslijed sastojaka - sastojci su obično navedeni po količini, što znači da je prvi sastojak na popisu najzastupljeniji u proizvodu. Ako se na vrhu popisa nalazi nezdrav sastojak, poput šećera ili hidrogeniziranih masti, to može biti signal za razmatranje alternativa.

Provjerite sastojke za alergene - ako imate alergije ili intolerancije na hranu, pažljivo provjerite da li su alergeni navedeni u deklaraciji. Prepoznavanje i izbjegavanje alergena ključno je za vaše zdravlje.

Nakon svega toga, kupite ono što je najbliže vašem zdravstvenom stanju, a ne ono što volite... jednostavno.