Novo istraživanje pokazuje da kasnije uzimanje prvog obroka u danu može povećati rizik od kroničnih bolesti i prerane smrti. Redovita jutarnja rutina i doručak unutar sat ili dva nakon buđenja povezuju se s boljim zdravljem i dugovječnošću.

Istraživanje provedeno više od 20 godina

Analizirano je gotovo tri tisuće odraslih u dobi od 42 do 94 godine iz Ujedinjenog Kraljevstva, i to tijekom dva desetljeća. Rezultati, objavljeni u časopisu Communications Medicine, pokazali su da se s godinama vrijeme obroka sve više pomiče prema kasnijim satima.

Svako desetljeće života donosilo je prosječno:

+8 minuta kasniji doručak

+4 minute kasniju večeru

Ključni nalaz: Svaki sat kašnjenja doručka povećavao je rizik od smrtnosti za osam do jedanaest posto, piše Health.

Glavni autor studije, dr. Hassan Dashti, objasnio je: "Promjene u vremenu jutarnjeg obroka mogu biti jednostavan pokazatelj zdravstvenog stanja starijih osoba".

Kada je idealno doručkovati za dugovječnost?

Stručnjaci preporučuju doručak unutar jednog do dva sata nakon buđenja. Razlog je jednostavan: metabolizam je najaktivniji upravo u jutarnjim satima.

"Preskakanje doručka može dovesti do naglih skokova glukoze kasnije tijekom dana", istaknula je dr. Courtney Peterson s Harvard Medical School.

Takvi skokovi povezani su s:

Oštećenjem krvnih žila

Upalama

Većim rizikom od dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti

Usklađivanje s unutarnjim biološkim satom

Redovito vrijeme obroka pomaže održati cirkadijalni ritam, odnosno tjelesni sat koji upravlja probavom, hormonima i energijom.

"Zdrav život uključuje i zdravu prehrambenu rutinu, ne samo što jedete, već i kada jedete", ističe za Health dr. Nate Wood s Yalea.

Stručnjaci smatraju da raniji doručak i večera mogu smanjiti kasnovečernju glad i prejedanje, poboljšati kvalitetu sna i stabilizirati razinu energije tijekom dana.

Mali koraci za veliku dugovječnost

Iako nije u potpunosti dokazano da raniji doručak izravno produljuje život, sve ukazuje na to da je snažan pokazatelj dobrog zdravlja, što dovodi do duljeg života.

"Male svakodnevne odluke čine veliku razliku", zaključuje dr. Wood. Dobar doručak u pravo vrijeme mogao bi postati jednostavna navika koja podržava zdravlje, i to dugoročno.