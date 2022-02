Svako jutro kad se probudimo činimo neke stvari koje su nam već prešle u rutinu. Neke od njih čine vas sporima, negativnima, čak i mrzovoljnima u rano jutro

Svako jutro vam je isto? Uvijek radite iste stvari u isto vrijeme i onda se čudite što niste sretni?

Izbacite ovih pet toksičnih navika i budite svježi i orni za novi dan svakog jutra.

Gledanje u telefon - u današnje je vrijeme mnogima prva stvar koju naprave čim ujutro otvore oči to da uzmu telefon i počnu besciljno skrolati. To je najtoksičnija navika, koja najviše utječe na oči. Osim toga, smanjuje i produktivnost. Stoga, kad se probudite, umjesto da uzmete mobitel, popijte čašu mlake vode, umijte se, izađite na balkon ili stanite pokraj prozora i udahnite svježeg zraka. Uzmite si sat do dva vremena, prema mogućnostima, a tek onda gledajte u telefon, provjeravajte društvene mreže, mailove i slično.

Ne tuširate se - razlog zašto se ljudi ujutro tuširaju jest da svježi započnu novi dan i dobiju nalet energije. Tuširanje u tijelu otpušta hormone zbog kojih se osjećamo dobro i priprema nas za energičan dan, piše Times of India.

Negativne misli - nikad nemojte misliti o negativnim stvarima u svom životu čim se ujutro probudite. Molite se, meditirajte ili si u ogledalu izrecite nekoliko motivirajućih misli. Budite zahvalni na dobrim stvarima u životu i budite optimistični. Jedna negativna misao ujutro uvijek će biti demotivirajuća i utjecat će na ostatak vašeg dana.

Odgađanje - jednom kad se probudite, važno je da isplanirate svoj dan i onda izvršavate zadane zadatke, čak i ako je nedjelja i sve što ste planirali je otići u shopping. Ne odgađajte planove, to nikad nije dobro. Zalijte biljke u kući ili očistite kuću ili frižider, ako imate viška vremena.

Preskakanje doručka - mnogi ljudi imaju lošu naviku da ujutro nakon buđenja ne pojedu doručak, nego samo popiju kavu ili čaj. Za dobar početak dana važno je pojesti kvalitetan i zdrav doručak. Pojedite jaje, tost, zobene pahuljice ili svježe voće.

I tako će vam jutro postati puno bolje, vjerujte!