Ako ste upravo pojeli veoma slani međuobrok, vjerojatno ćete posegnuti za čašom vode da ugasite žeđ i to je prirodno

Nekad ste žedni - jeli ste nešto slano, vježbali, dugo hodali, uglavnom niste pili i sad je vrijeme da se dobro napijete... no...

Ako ste stalno žedni ili se osjećate kao da ništa što pijete ne može utažiti vašu žeđ, to bi moglo ukazivati na veći problem od privremene dehidracije.

Žeđ može biti simptom određenih stanja i bolesti, a ponekad može biti i nuspojava određenih vrsta prehrambenih navika.

Anemija - oni koji imaju anemiju bore se sa stvaranjem dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca, što rezultira time da se tijelo bori za dobivanje potrebnog kisika. A kako se anemija pogoršava, to može prouzrokovati pojačanu žeđ, zajedno s brojnim drugim simptomima poput slabosti i umora. "Vaše tijelo gubi crvena krvna zrnca brže nego što se mogu nadoknaditi, a gubitak tekućine pokušat će nadoknadtii pokretanjem žeđi", kaže dr. Rosen.

Dijabetes - kada imate dijabetes, glukoza se nakuplja u vašoj krvi, prisiljavajući bubrege da prekomjerno rade i pokušavaju ga apsorbirati. Kada bubrezi ne mogu pratiti taj tempo, to dovodi do povećane proizvodnje urina, više nego što je normalno. "Učestalo mokrenje, još jedan uobičajeni simptom, dovest će do žeđi. To dalje dovodi do konzumiranja više tekućine, što čini začarani krug", kaže dr. Heather Rosen, upraviteljica "UPMC Urgent Care". Ovaj simptom se naziva polidipsija, odnosno neutaživa žeđ. Naravno, žeđ nije jedini simptom dijabetesa, pa je potrebno posjetiti liječnika.

Kserostomija (suha usta) - kserostomija, odnosno suhoća usne šupljine, je stanje u kojem žlijezde ne stvaraju dovoljno sline da bi usta ostala vlažna. To može biti rezultat kemoterapije, određenih lijekova, pušenja ili dio procesa starenja. Neki drugi simptomi su, osim osjećaja žeđi, zadah i upaljene desni. Ako imate suha usta, liječnici prvo predlažu povećanje unosa vode. Jeff Burgess, bivši docent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta Washington, kaže da se plan liječenja razlikuje za svakog pojedinca. Ali najbolje je da posjetite stomatologa koji će vam pomoći pronaći najdjelotvorniji način liječenja.

Prehrana s malo ugljikohidrata - ako prakticirate prehranu s malo ugljikohidrata, poput popularne keto dijete, možda ćete primijetiti da ste žedniji nego inače. Kako se čini, to je normalna nuspojava, piše Men's Health. Kada značajno smanjite unos ugljikohidrata, glikogen se troši. Dakle, dok ste na dijeti s niskim udjelom ugljikohidrata ili pokušavate dostići keto dijete, gubite vodu dok vaše tijelo sagorijeva svoj nakupljeni glikogen, što vas čini žednijima nego inače. "Kako se metabolizam mijenja u prvih nekoliko tjedana keto dijete, tijelo prolazi kroz promjene u ravnoteži elektrolita i tekućine", kaže Ginger Hultin, portparol Akademije za prehranu i dijetetiku i dodaje da neki ljudi osjećaju pretjeranu žeđ i mokre više nego inače. Zato je tijekom ovakvog načina prehrane neophodno piti veću količinu tekućine.