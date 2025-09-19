IKEA istraživanje pokazalo da trećinu stanovnika Hrvatske kuhanje opušta, a da obroke vide kao priliku za druženje

Zajedničko kuhanje, druženje oko stola i dobra atmosfera obilježili su predstavljanje nove globalne IKEA kampanje ove srijede u zagrebačkom RougeMarinu. Uz kulinarsku radionicu pod vodstvom Ane Ugarković i uživanje u jelu za velikim zajedničkim stolom, IKEA je poslala jednostavnu, ali snažnu poruku - obroci nisu samo dio svakodnevne rutine, već prilika za povezivanje i stvaranje nezaboravnih uspomena.

Da je upravo kuhanje važan dio života kod kuće potvrđuju i podaci iz najnovijeg IKEA Life at Home izvještaja koji pokazuje da je to jedna od aktivnosti u kojoj 40% ljudi diljem svijeta najviše uživa, odmah iza gledanja televizije i čitanja. Ipak, kuhinja je i dalje prostorija s kojom su mnogi najmanje zadovoljni, osobito u manjim domovima2 gdje dominiraju izazovi poput nedostatka prostora za pohranu i održavanja urednosti.

Izvještaj također pokazuje da zajedničko kuhanje i uživanje u obrocima imaju značajan utjecaj na dobrobit i zadovoljstvo kod kuće. Primjerice, roditelji koji uključuju djecu u pripremu hrane češće su zadovoljniji svojim životom (72%), nego oni koji to ne čine (61%).

Istraživanje provedeno u Hrvatskoj pokazuje da njih 53% smatra da je jelo pripremljeno kod kuće zdravije od onoga vani, što je više u odnosu na svjetski prosjek od 45%. Za 28% ispitanika iz naše zemlje obrok predstavlja važnu društvenu aktivnost, a gotovo trećina onih koji žive s djecom potiče mališane da sudjeluju u pripremi hrane kod kuće. Njih 19% navodi da su djeca zainteresirana naučiti kuhati.4

"Kuhanje i uživanje za stolom predstavljaju jednostavan i divan način povezivanja s hranom, tradicijom i ljudima. U ubrzanom svakodnevnom životu, osobito u velikim gradovima, zajedničko vrijeme u kuhinji i blagovaonici postaje sve rjeđe. Ovom kampanjom IKEA želi pomoći ljudima da tu radost ponovno otkriju stvaranjem funkcionalnih, pristupačnih i inspirativnih kuhinja, bez obzira na veličinu doma ili budžet kojim raspolažu", izjavila je Dubravka Terzić Bašljan, zamjenica direktora tržišta IKEA Hrvatska.

S više od 80 godina iskustva u osmišljavanju života kod kuće, IKEA je posvećena razumijevanju navika u kuhanju i ishrani diljem svijeta. U IKEA robne kuće i online trgovinu u rujnu stiže više od 200 novih proizvoda i rješenja koja će kupcima olakšati svakodnevne aktivnosti u kuhinji - od organizacije i pripreme hrane, preko kuhanja, do postavljanja stola, druženja i čišćenja.

Vodeći računa o pristupačnosti, novi IKEA asortiman je dizajniran kako bi podržao zdravije i održivije navike u kuhinji, uključujući proizvode za smanjenje potrošnje vode, sprječavanje bacanja hrane i učinkovito razvrstavanje otpada.

Za više informacija o kompletnim IKEA rješenjima u sklopu ove kampanje, posjetite robnu kuću IKEA Zagreb, IKEA studija za planiranje u Splitu i Zadru ili službenu online trgovinu, IKEA.com.