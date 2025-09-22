Zadnji su dani ljeta, temperature su i više nego povoljne, samo nam još fali sladoled za pravi gušt... e sad, ako ne želite kupovati neke kemije u dućanima, evo recepta za domaći i fini sladoled koji je gotov u trenu ;)

Sastojci:

jedna smrznuta banana

jedna jušna žlica kakaa bez šećera

nekoliko žlica vode ili mlijeka

po želji: mjerica proteina u prahu

Priprema:

U blender dodajte bananu i nekoliko žlica vode ili mlijeka pa kratko blendajte. Zatim dodajte kakao bez šećera i, po želji, mjericu proteina u prahu.

Blendajte sve sastojke dok ne dobijete teksturu sladoleda. Ako je smjesa pregusta, dodajte još malo mlijeka ili vode. Nakon toga, desert je spreman za konzumaciju.

Što se tiče ovog recepta, možete ga prilagoditi različitim verzijama, ali neka vam baza uvijek bude banana i nekoliko žlica vode ili mlijeka. Ako volite sladoled s okusom kokosa, možete dodati kokosovo mlijeko iz konzerve i kokosovo brašno. Ako više volite voćne deserte, svakako ubacite i zamrznuto voće

Uživajte!