Hrvati imaju problema sa spavanjem... čak 18 posto njih ne spavva dobro, a kako bi san trebao biti prioritet ako se želimo probuditi puni energije. No, postoje i neke namirnice koje se smatraju ključnima za više energije.

Hrana bogata vlaknima - konzumacija hrane bogate vlaknima može biti izvrstan trik za više energije. Konzumirajte bobičasto voće, kvinoju, suhe šljive ili lisnato povrće, posebno špinat.

Masnoće korisne za srce - uobičajena skupina namirnica za koju nutricionisti kažu da može poslužiti kao odličan pojačivač energije, su masnoće koje su zdrave za srce. Razmislite o avokadu, tofuu, maslinama, sardinama, tamnoj čokoladi i lososu.

Složeni ugljikohidrati - prema American Heart Association, složeni ugljikohidrati, za razliku od jednostavnih ugljikohidrata, probavljaju se sporije i sporije otpuštaju glukozu u krvotok. Zato nam konzumacija složenih ugljikohidrata može pomoći da se osjećamo kao da smo puni energije tijekom dana. Namirnice koje se sastoje od složenih ugljikohidrata su pšenični kruh, slatki krumpir, zobena kaša, sjemenke bundeve, jabuke i slanutak.

Voda - voda se često zanemaruje, ali zapravo može povećati energiju. Osjećaj dehidracije može utjecati na raspoloženje i uzrokovati osjećaj tromosti, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Općenita smjernica je da u danu trebamo šest do osam čaša vode, a računaju se i čaj i kava. No, dijetetičarka Amy Goodson za New York Post tvrdi drugačije. "Istina je da mnogi čimbenici utječu na to koliko vode trebate, uključujući vašu dob, spol, razinu aktivnosti i cjelokupno zdravlje. Za žene je ukupna količina vode oko 11.5 šalica dnevno, a za muškarce oko 15.5 šalica. Međutim, ove procjene uključuju tekućine konzumirane iz hrane i pića. Uzimajući to u obzir, ženama je potrebno oko devet šalica tekućine dnevno, a muškarcima oko 13 šalica kako bi nadoknadili izgubljenu količinu vode", poručila je Goodson.

Sve u svemu, krenite s dobrim doručkom...