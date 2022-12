Hormoni su zeznuta stvar - rijetko mislimo o njima, ali kad polude, može stvarno biti svega u vašem tijelu, a bogami i u glavi.

Naime, hormoni su osjetljivi i njihovu neuravnoteženost mogu uzrokovati različiti čimbenici. Vjerojatnije je da će se ovi problemi pojaviti kod žena nego kod muškaraca, a dok prehrana, kontracepcija i lijekovi mogu poremetiti hormone, stres je također velik okidač hormonske neravnoteže.

Kako donosi The Sun, osjećaji preopterećenosti, ljutnje, razdražljivosti i zabrinutosti, kao i umor ili loše raspoloženje, mogu biti znakovi da ste pod stresom, a hormonska neravnoteža uzrokovana stresom može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema koji nisu nimalo bezazleni.

Znate li kako stres utječe na naše hormone? Nezgodno...

"Tijekom stresnih razdoblja, cirkulirajuće razine hormona stresa kao što su adrenalin, noradrenalin i kortizol rastu i uzrokuju kaskadu fizioloških odgovora. Takvo trajno povišeno stanje stresa može dovesti do brojnih fizičkih i emocionalnih simptoma i poremećaja hormona'', upozorava dr. Sarah Brewer te izdvaja četiri najčešća problema do kojih dovodi kronični stres. To su:

osjećaj iscrpljenosti, gubitak energije i depresija

smanjenje libida

promjene u menstrualnom ciklusu i izostanak mjesečnice

debljanje

Srećom, Brewer napominje kako postoje učinkoviti načini kako možete pomoći svojim hormonima, a tehnike za smanjenje stresa uključuju redovitu tjelesnu aktivnost, pravilnu prehranu, izbjegavanje ekrana, uzimanje suplemenata i smanjenje unosa alkohola.