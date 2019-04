Hodanje je blagotvorno za cijeli organizam i zdravlje, a koliko, to zapravo do sada nismo niti znali - studija provedena na Sveučilištu Northwestern i objavljena u časopisu American Journal of Preventative Medicine pokazala je da samo sat vremena hodanja tjedno - da, tjedno, ne dnevno, čini veliku razliku.

"To je manje deset minuta hodanja dnevno. Toliko nam je dovoljno da očuvamo vitalnost", kaže autorica studije Dorthy Dunlop, profesorica preventivne medicine na spomenutom sveučilištu.

Studija je trajala četiri godine, a u njoj su sudjelovale starije osobe koje su bile podijeljene u dvije grupe. Jedna grupa prakticirala je brzo hodanje u ukupnom trajanju od jednog sata tjedno, a druga nije.

Pokazalo se da su pripadici tjelesno aktivne grupe bili u mogućnosti bez problema potrčati za autobusom ili brzo prijeći cestu, dok grupa koja nije bila tjelesno aktivna nije bila to u stanju.

Iako je ovo istraživanje bilo usredotočeno na starije osobe s tjelesnim problemima poput osteoartritisa, znanstvenici poručuju da bismo trebali biti tjelesno aktivni u mladosti i kroz cijeli život kako bismo u starosti što dulje bili vitalni i neovisni o tuđoj pomoći.

Za potpuno neaktivne osobe, odnosno one koje se ne bave nikakvim vidom rekreacije čak je i deset minuta brzog hodanja dnevno dovoljno.

Dobra je vijest da tu razinu tjelesne aktivnosti najvjerojatnije već dosežemo jer se u nju ubraja odlazak do trgovine, trčanje za javnim prijevozom, trčanje za djecom i druge svakodnevne aktivnosti. No, nemojte stati na tome. Što budete aktivniji to ćete biti zdraviji - i mentalno i tjelesno.