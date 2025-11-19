Sve je više dokaza da orašasti plodovi nude niz korisnih stvari za ljudsko zdravlje, a novo istraživanje pokazuje da djeluju i kao probiotik

Orašasti plodovi sadrže zdrave nezasićene masne kiseline i bogat su izvor vitamina E, a kako ih uvijek možete spremiti u posudu ili vrećicu, idealne su i za grickanje na plaži, kao zdravi međuobrok.

Otprije je poznato da orasi pridonose zdravlju srca, štite od dijabetesa i neuroloških poremećaja. No, uz to oni su odlična zaštita protiv raka crijeva, pokazalo je novo istraživanje provedeno na Sveučilištu Connencticut.

Do zaključka su došli u studiji na miševima kojima su u prehranu uvrstili orašaste plodove. Miševi su od sedam do deset posto ukupnog unosa kalorija dobivali od takvih plodova i kao rezultat je zabilježena manja pojava raka debelog crijeva.

Od sedam do deset posto ukupnog unosa kalorija ekvivalent je konzumaciji tridesetak grama orašastih plodova na dan u ljudskojprehrani.

'Naši rezultati po prvi put pokazuju da konzumacija orašastih plodova može reducirati pojavu raka debelog crijeva', rekao je vodeći autor Daniel Rosenberg.

'Sve je više dokaza da orašasti plodovi nude niz korisnih stvari za ljudsko zdravlje, a naša studija pokazuje da djeluju i kao probiotik za zdravlje debelog crijeva', dodao je.

Stoga, kad više ne možete izdržati glad - šaka orašastih plodova bit će najbolji izbor.