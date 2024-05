Od gaziranih pića do voćnih sokova, mnoga popularna pića puna su dodanih šećera, što negativno utječe na cjelokupno zdravlje. Neki napici također mogu uzrokovati inzulinsku rezistenciju i debljanje. Nutricionistica Trista Best i dijetetičarka Krutika Nanavati otkrile su o kojim je pićima riječ.

Energetski napici - energetska pića mogu povećati razinu šećera u krvi. Prepuni umjetnih zaslađivača i kofeina, ovi napitci mogu dovesti do porasta razine glukoze. Štoviše, prekomjerna konzumacija energetskih pića može pridonijeti nakupljanju sala na trbuhu. Nanavati upozorava: "Ovi napici ne sadrže samo visoke razine šećera već i kofein i druge stimulanse. Sadržaj šećera u energetskim napicima može dovesti do brzih skokova šećera u krvi i posljedičnih padova pridonoseći povećanoj žudnji, većem unosu kalorija i nakupljanju sala na trbuhu."

Gazirani sokovi - gazirani napici prepuni su šećera, a redovito pijenje moglo bi naštetiti našem zdravlju i struku. Ti gazirani sokovi omogućuju brz dotok glukoze u krvotok, što dovodi do skokova razine šećera u krvi i izaziva niz štetnih metaboličkih učinaka. "Gazirana pića bogata su dodanim šećerima i često sadrže više od 40 grama po porciji. Visok sadržaj fruktoze brzo povećava razinu šećera u krvi, što dovodi do skokova inzulina. S vremenom to može uzrokovati inzulinsku rezistenciju, značajno pridonoseći nakupljanju trbušne masnoće", kaže Nanavati za SheFinds.

Kupljeni smoothieji - kada napravimo vlastiti zdravi recept kod kuće, smoothieji mogu biti sjajan način da u svoju prehranu unesemo puno hranjivih tvari. Međutim, kada se u mješavinu dodaju pogrešni sastojci i ako su puni šećera, mogu imati štetne učinke. To je obično slučaj s varijantama kupljenima u trgovini. Nanavati objašnjava: "Smoothieji mogu sadržavati velike količine šećera iz voćnih sokova, sirupa, zaslađenih mliječnih proizvoda i drugih sastojaka. Sadržaj šećera u kupljenim smoothiejima može uzrokovati brz porast razine šećera u krvi." Savjetuje da je uvijek najbolje napraviti vlastiti smoothie kod kuće.

Sportska pića - "Iako su sportska pića osmišljena kako bi nadoknadila ugljikohidrate koje ste izgubili tijekom vježbanja i osigurala elektrolite za hidrataciju, mnoga od njih također sadrže dodane šećere, što može uzrokovati brz skok razine šećera u krvi", upozorava Best. Međutim, ističe da skok šećera u krvi nije nužno loš ako smo sagorijevali ugljikohidrate intenzivnim vježbanjem. "Za one koji ne vježbaju ili prekomjerno konzumiraju sportska pića, brz porast šećera u krvi može pridonijeti razvoju inzulinske rezistencije, dijabetesa i drugih negativnih zdravstvenih ishoda tijekom vremena", zaključila je Best.

Voćni sokovi iz trgovine - unatoč svom prirodnom podrijetlu, voćni sokovi obično se podvrgavaju obradi kojom se uklanjaju vlakna, dok se sadržaj šećera koncentrira. Kao rezultat toga, čak i bez dodanih šećera, ovi sokovi mogu uzrokovati značajan porast razine šećera u krvi. "Iako se reklamiraju kao zdravi, mnogi voćni sokovi kupljeni u trgovinama puni su dodanih šećera. Nedostatak vlakana u tim sokovima dovodi do brze apsorpcije šećera uzrokujući skokove šećera u krvi i skladištenje masti oko središnjeg dijela", tvrdi Nanavati.

Dakle, ove stvari jednostavno ne pijemo... nikad!