Šalica kave u Dubrovniku ‘vozi’ 46 km prema Zagrebu. U Osijeku? Samo 26...

Povodom Svjetskog dana kave, odlučili smo pretvoriti espresso u - kilometre!

Evo koliko "vrijedi" kava iz različitih gradova:

Dubrovnik (€2.80) → 45.9 km

Split (€2.10) → 34.4 km

Osijek (€1.60) → 26.2 km

Primjer: Krećeš iz Splita prema Zagrebu? Dubrovačka kava te vozi do Trilja, sa splitskom stigneš do Dugopolja, a s osječkom jedva i do Dugopolja.

U istraživanju smo uzeli prosječne cijene espressa u šest hrvatskih gradova i usporedili ih s prosječnom cijenom autobusne karte na relaciji Split - Zagreb (410 km, 25 €), koristeći podatke s platforme Traveling.com. Jednostavnom računicom dobili smo koliko kilometara „vrijedi" jedna šalica kave.

Naravno, ne sugeriramo da kavu zamijeniš kartom - ali ovakve usporedbe ponekad pomognu bolje planirati put... i budžet.