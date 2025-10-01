Svakodnevno pripremljene, lagane i nutritivno bogate tortilje za život u pokretu

Potrošači su postali svjesniji važnosti zdravih namirnica i kvalitetnih obroka, što se sve manje doživljava kao prolazan trend, a sve više kao standard suvremene prehrane. Fisherija odgovara tom standardu novim 2go proizvodima, svakodnevno svježe pripremljenim tortiljama. U ponudi su dvije varijante koje će zadovoljiti različite ukuse, jedna je namijenjena ljubiteljima morskih delicija u pomalo egoztičnoj varijanti, a druga onima koji žele lagan i proteinima bogat obrok.

Tortilja kozice donose osvježavajuću kombinaciju kozica, salate romane, avokada i aromatičnog sweet chilli umaka. Svjež krastavac i hrskavi prženi luk zaokružuju doživljaj, jer ravnoteža svježeg i sočnog nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Za sve one koji vole bogat i pomalo egzotičan okus, s notom svježine.

S druge strane, kod Fit Losos tortilje stavlja se poseban naglasak na nutritivnu vrijednost s čak 37 g proteina po porciji. Losos kao baza obogaćen je feta sirom i laganim tzatziki umakom, dok ravnotežu svojom svježinom daju krastavci i salata romana. Fisherija se vodila svima koji traže uravnotežen obrok, za one u pokretu i one koji paze na dnevni unos proteina u svakodnevnoj prehrani.

Fisherija i u pripremi tortilja ostaje vjerna ideji svog 2go asortimana, svaki obrok mora biti svjež, kvalitetan i pripremljen s pažnjom. Posvećenost se tako osjeća u svakom zalogaju, od odabira vrhunskih namirnica, nutritivnih vrijednosti pa do skladnog spoja okusa.

"Naša je misija ponuditi obrok koji je svjež, kvalitetan i praktičan, a da pritom ne narušava vrijednost uživanja u hrani. Nove 2go tortilje nastale su upravo iz te ideje da brzi obrok može biti i zdrav i ukusan, dostupan svima," izjavio je Matija Pavlinek, operativni direktor Fisherije, dodajući kako su proizvodi osmišljeni tako da odgovore potrebama današnjeg načina života, ali i da potaknu ljude na izbor kvalitetnijih i nutritivno bogatijih namirnica.

Koncept tortilja prati svakodnevni ritam života, ali donosi i trenutak predaha i uživanja u hrani. Fisherija na taj način potvrđuje svoju filozofiju: svježina i kvaliteta uvijek idu zajedno, a kupci u svakom zalogaju mogu osjetiti sigurnost da su, i u užurbanom danu, odabrali ono najbolje za sebe.

Tortilje je moguće kupiti u svim Fisherijama u Zagrebu, Velikoj Gorici i Sesvetama te putem online platformi Wolt i Glovo.