Miris začina i dašak mente. Da, to su Gingerbread i Peppermint Pinwheel kapsule

Iako se jesen tek zahuktala, dolazak hladnijih dana uvijek nas podsjeti na male rituale koji donose toplinu i udobnost u svakodnevicu. Nespresso je zato u svoju Vertuo kolekciju vratio dva sezonska klasika, Gingerbread i Peppermint Pinwheel - limitirano izdanje kapsula koje donosi prepoznatljive okuse i pretvara šalicu kave u cozy trenutak za sebe.

Inspirirani okusima koji već desetljećima stvaraju uspomene, Nespresso sezonske kapsule donose novu interpretaciju klasika. Gingerbread je balansirana kava s notama đumbira i začina, koji se savršeno nadopunjuju s blagim žitnim notama 100% Arabica kave iz Etiopije i Južne Amerike. Dodate li mlijeko, pretvara se u glatki, aromatični napitak koji podsjeća na najfiniji komad medenjaka.

Za one koji vole kontrast toplog i svježeg, tu je Peppermint Pinwheel, kava s blagim i slatkim notama mente. U kombinaciji s mlijekom, ova mješavina etiopske, srednjeameričke i južnoameričke Arabice pretvara se u kremasti napitak koji budi osjetila i donosi dašak razigranosti u svakodnevni ritual.

Oba okusa savršeno funkcioniraju sama za sebe, ali se pretvaraju u prave gastro poslastice kada ih pretvorite u recepte inspirirane klasičnim desertima:

Gingerbread Viennois

Potrebni sastojci:

1 kapsula Gingerbread

90 ml šlaga

5 ml meda

10 g medenjaka

Priprema:

Pripremite kapsulu Gingerbread direktno u šalicu.

Dodajte šlag preko kave.

Ukrasite komadićima medenjaka i prelijte medom.

Peppermint Pinwheel Viennois

Potrebni sastojci:

1 kapsula Peppermint Pinwheel

90 ml mlijeka

1 žličica čokoladnog preljeva

1 kockica Nespresso tamne čokolade

par listova svježe mente

Priprema:

U Aeroccino ulijte mlijeko i napravite hladnu mliječnu pjenu.

Pripremite kapsulu Peppermint Pinwheel direktno u šalicu.

Dodajte hladnu pjenu preko kave.

Ukrasite listovima mente, tamnom čokoladom i prelijte čokoladnim preljevom.

Jedan gutljaj Gingerbreada i vraćate se u mirisnu kuhinju punu medenjaka. Jedan gutljaj Peppermint Pinwheela i sve izgleda svježije i vedrije. Koji ćete danas odabrati?