Nespresso kaže da je vrijeme za klasike koji podsjećaju na cozy sezonu
Miris začina i dašak mente. Da, to su Gingerbread i Peppermint Pinwheel kapsule
Iako se jesen tek zahuktala, dolazak hladnijih dana uvijek nas podsjeti na male rituale koji donose toplinu i udobnost u svakodnevicu. Nespresso je zato u svoju Vertuo kolekciju vratio dva sezonska klasika, Gingerbread i Peppermint Pinwheel - limitirano izdanje kapsula koje donosi prepoznatljive okuse i pretvara šalicu kave u cozy trenutak za sebe.
Inspirirani okusima koji već desetljećima stvaraju uspomene, Nespresso sezonske kapsule donose novu interpretaciju klasika. Gingerbread je balansirana kava s notama đumbira i začina, koji se savršeno nadopunjuju s blagim žitnim notama 100% Arabica kave iz Etiopije i Južne Amerike. Dodate li mlijeko, pretvara se u glatki, aromatični napitak koji podsjeća na najfiniji komad medenjaka.
Za one koji vole kontrast toplog i svježeg, tu je Peppermint Pinwheel, kava s blagim i slatkim notama mente. U kombinaciji s mlijekom, ova mješavina etiopske, srednjeameričke i južnoameričke Arabice pretvara se u kremasti napitak koji budi osjetila i donosi dašak razigranosti u svakodnevni ritual.
Oba okusa savršeno funkcioniraju sama za sebe, ali se pretvaraju u prave gastro poslastice kada ih pretvorite u recepte inspirirane klasičnim desertima:
Gingerbread Viennois
Potrebni sastojci:
-
1 kapsula Gingerbread
-
90 ml šlaga
-
5 ml meda
-
10 g medenjaka
Priprema:
-
Pripremite kapsulu Gingerbread direktno u šalicu.
-
Dodajte šlag preko kave.
-
Ukrasite komadićima medenjaka i prelijte medom.
Peppermint Pinwheel Viennois
Potrebni sastojci:
-
1 kapsula Peppermint Pinwheel
-
90 ml mlijeka
-
1 žličica čokoladnog preljeva
-
1 kockica Nespresso tamne čokolade
-
par listova svježe mente
Priprema:
-
U Aeroccino ulijte mlijeko i napravite hladnu mliječnu pjenu.
-
Pripremite kapsulu Peppermint Pinwheel direktno u šalicu.
-
Dodajte hladnu pjenu preko kave.
-
Ukrasite listovima mente, tamnom čokoladom i prelijte čokoladnim preljevom.
Jedan gutljaj Gingerbreada i vraćate se u mirisnu kuhinju punu medenjaka. Jedan gutljaj Peppermint Pinwheela i sve izgleda svježije i vedrije. Koji ćete danas odabrati?
