Energetska otpornost i pametna infrastruktura u fokusu Climate Week NYC 2025 – istraživanja i vizije Schneider Electrica

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, na Climate Week NYC 2025. najavila je nova istraživanja i inicijative koje imaju cilj osigurati da energija ostane pouzdana, pristupačna i otporna u vrijeme kada potražnja naglo raste zbog umjetne inteligencije, napredne proizvodnje i ubrzane elektrifikacije.

Na konferenciji Climate Week NYC Schneider Electric okupio je vodeće ljude iz različitih industrija kako bi se istražila uloga energetskih tehnologija kao konkurentske prednosti za produktivne industrije i otpornu lokalnu ekonomiju. Tvrtka je predstavila analizu o pouzdanom pristupu energiji i pametnoj vodnoj infrastrukturi, te prikazala praktične strategije koje organizacijama pomažu u smanjenju rizika, povećanju učinkovitosti i osiguravanju kontinuiteta poslovanja.

Jean-Pascal Tricoire, predsjednik Schneider Electrica, izjavio je: Svijet ulazi u energetski superciklus. Dok se umjetna inteligencija, promet, zgrade i industrije ubrzano elektrificiraju, infrastruktura u mnogim regijama teško drži korak. Fokusirani smo na praktične mjere koje povećavaju pouzdanost, održavaju troškove predvidljivima i brzo dodaju kapacitet gradovima, industriji i zajednicama diljem svijeta.

Pouzdan pristup energiji kroz decentralizirana rješenja

Institut za održivost Schneider Electrica objavio je bijelu knjigu (white paper, strateški dokument s preporukama) pod nazivom Energy Poverty: Schneider Electric's global vision for sustainable energy for all. U njoj se energetsko siromaštvo definira kao trostruki izazov: pristup, pristupačnost i pouzdanost. Istraživanje pokazuje da između 685 milijuna i 3,3 milijarde ljudi danas živi u energetskom siromaštvu, s prosječnom globalnom procjenom od 1,3 milijarde.

Kao rješenja, predlažu se mikromreže na bazi solarne energije i sustava za pohranu (microgrids with storage) te inkluzivno lokalno upravljanje. Takvi modeli povećavaju radnu dostupnost sustava, stvaraju lokalnu ekonomsku vrijednost i smanjuju izloženost cjenovnim oscilacijama fosilnih goriva.

Vodna otpornost i poslovni prioriteti

Schneider Electric je predstavio rezultate istraživanja među vodećim američkim menadžerima (C-Suite survey), koje otkriva koliko je pametna vodna infrastruktura važna za poslovni sektor i gradove. Rezultati ukazuju na nesklad između ambicija i konkretnih akcija, te naglašavaju sve veću ulogu vode u poslovnoj otpornosti i urbanom planiranju.

Održivost proizvoda kroz analitiku životnog ciklusa

U partnerstvu s tvrtkom Makersite, Schneider Electric pokreće LC-Analytics (Life Cycle Analytics) - inicijativu koja koristi umjetnu inteligenciju za izradu digitalnih blizanaca (digital twins, virtualnih replika proizvoda). Ova tehnologija automatizira kreiranje podataka o životnom ciklusu proizvoda, uključujući ugljični otisak (carbon footprint) i ekološke deklaracije proizvoda (EPD - Environmental Product Declarations).

Na taj način, odluke o dizajnu proizvoda mogu se donositi brže i s jasnim podacima o utjecaju na okoliš, što ubrzava dekarbonizaciju portfelja Schneider Electrica.