Ljetni skate-punk koncert - premijerno stiže CKY - bend koji se proslavio uz Bama Margeru i Jackass

Zagrebački srpanj odlučili smo vam razveseliti s koncertom jednog od najpoznatijih skate-punk/rock/hc bendova CKY, koji stižu u VIB 23. srpnja. Trojac koji čine Matt Deis, Chad I Ginsburg & Jess Margera, brat legendarnog Jackassovca Bama Margere, a upravo u njegovoj TV emisiji nazvanoj CKY, glazba ovog benda bila je zaštitni znak.

Zagrijavanje će izvršiti dobro poznati domaći punk rockeri Me As Well (info na kraju).

Bend je nastao 1998. Godine u West Chesteru (Pennsylvania) I odmah su krenuli u kombiniranje skate punka sa raznim vrstama hc rocka kroz koje su opisivali lucidne, halucinogene i apsurdne događaje te likove iz svoje svakodnevice.

Nakon albuma 'An Answer Can Be Found' potpisali su za Roadrunner Records i izdali četvrti album 'Carver City' 2009, a samo 2 godine kasnije bend napušta Deron Miller, dok bend ostaje u formi trojke i snima odličan 'The Phoenix'.

Glazba ovog benda završila je u igricama Tony Hawk, Twisted Metal i tko zna gdje ne, a ti nikako ne želišp propustiti ovo ljetno surfanje u Savskoj 160.

FB: https://www.facebook.com/ckyalliance

WEB: https://cky.bigcartel.com/



Me As Well je punkrock/hardcore bend iz Karlovca/Duga Rese. Čine ga Leo - gitara vokali, Luka - gitara vokali, Maja - bass vokali, Pero - bubanj. Osnovan je 2006. godine, iza sebe ima EP "No Progress", album "Group Therapy" i najnoviji EP "Shipwrecks & Melodies", godine

neprijateljstva i sjajnih zabava.

FB: https://www.facebook.com/measwell/