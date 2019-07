Moćna britanska četvorka Skunk Anansie dobila je veliko životno priznanje i uvršteni su u Hall of Fame na nedavno održanim Kerrang nagradama. Savršen je to uvod u povratak benda u Hrvatsku, u subotu 27. srpnja na zagrebački stadion Šalata, u sklopu turneje najvećih hitova „25Live@25".

Jedan od najvećih i najprodavanijih svjetskih rock tjednika, britanski Kerrang, među svom silinom rock legendi uvrstio je veliku četvorku u svoj prestižni Hall Of Fame, a odabir je došao isključivo prema glasovima publike. Nagrada dolazi 24 godine nakon što su Skunk Anansie čitatelji proglasili najboljim novim britanskim bendom.

Skunk Anansie - „Hedonism"

Prošlo je 25 godina otkada su debitirali na sceni moćnim singlom „Selling Jesus", nakon čega su se otisnuli na put koji će ih obilježiti kao jedan od najboljih live bendova posljednjih četvrt stoljeća. Uz eksplozivnu ćelavu frontwoman Skin i glasnu kombinaciju bubanj - bas - gitara, Skunk Anansie su živa sila na pozornici koja zapanjuje sa svojom pojavom i ostaje upisana kao jedan od kultnih bendova čija energija se mora vidjeti uživo.

Veliki jubilej i obilježavanje 25 godina karijere dobili su svoj datum u Hrvatskoj, a rođendansko slavlje dogodit će se u ljetnu subotu 27. srpnja na stadionu Šalata, najomiljenijem zagrebačkom otvorenom koncertnom prostoru. Tada Skunk Anansie donose najveće hitove, pjesme poput „Hedonism", „Weak", „I Can Dream", „Twisted", „Charlie Big Potato", „Secretly", „Because Of You", „Brazen (Weep)", „Charity" i, naravno, „Selling Jesus" s kojom je sve počelo.

Skunk Anansie - „Charlie Big Potato"

Svojevremeno su protutnjali kroz Zagreb održavši u dvorištu Jedinstva koncert o kojem se pričalo mjesecima, a prilika za novi susret dolazi 9 godina nakon premijere. "Hrvatska je jedno od najboljih mjesta na cijelom svijetu gdje smo svirali i jako smo uzbuđeni što se vraćamo. Donosimo najveće hitove, ubacit ćemo neke nove pjesme, potpuno smo promijenili show" poručila je Skin, superkarizmatična frontwoman grupe, najavljujući povratak u naše krajeve. Upravo je zagrebačka Šalata jedan od najvećih prostora na kojima će Skunk Anansie zasvirati na europskoj turneji, što samo dokazuje njihovu popularnost u Hrvatskoj i neraskidivu vezu s ovdašnjom publikom.

Skunk Anansie - „Selling Jesus"

Ulaznice su u prodaji po 220 kn, a na sam dan koncerta bit će 250 kn. Ulaznice vrijede za sektore Parter i Tribinu. Posebno od njih u ponudi su ulaznice za VIP sektor po cijeni od 370 kn, što je iznos koji će ostati do samog nastupa. Kupci koji ulaznice plaćaju Mastercard® ili Maestro® karticama online preko Eventima ostvaruju popust od 10%. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.