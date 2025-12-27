Da, ovo je doba prežderavanja i nitko nas ne može uvjeriti u suprotno... pa da vidimo kako se rješavaju ti problemi

Ako ste i vi ovog Božića pretjerali s hranom i osjećate se kao da će vam odjeća puknuti po šavovima, ne brinite - postoji nekoliko napitaka koji vam mogu brzo pomoći i smiriti želudac.

Čaj od đumbira - đumbir je poznat kao moćan saveznik u borbi protiv probavnih tegoba. Brojne studije potvrdile su njegovu učinkovitost u smanjenju mučnine, povraćanja, nadutosti i plinova. Njegovi aktivni spojevi, gingeroli i šogaoli, opuštaju želučane mišiće i sprječavaju grčeve koji uzrokuju neugodne vjetrove. Osim toga, đumbir ubrzava pražnjenje želuca, pomažući da se hrana brže probavi i da se što prije vratite u normalu.

Čaj od komorača - komorač sadrži anetol, spoj koji opušta mišiće crijeva. Zbog toga čaj od sjemenki komorača može ublažiti nadutost, bolove u trbuhu i grčeve. Dokazano je i da potiče probavu i pražnjenje crijeva, čime se višak hrane brže izbacuje iz sustava. Osobama s kroničnim problemima može pomoći i kod sindroma iritabilnog crijeva.

Soda bikarbona - iako možda nije najukusniji izbor, otopina sode bikarbone u vodi može biti najbrže rješenje za smanjenje želučane kiseline ako osjećate žgaravicu ili mučninu. "Neki ljudi smatraju da pijenje vode sa žličicom sode bikarbone pomaže u ublažavanju probavnih smetnji", rekla je za The Skimm dijetetičarka Jennifer Christman. "To je zato što je soda bikarbona - koja je natrijev bikarbonat - baza koja, ako se koristi u određenim količinama, može sniziti pH kisele otopine."

Voda s limunom - malo limunovog soka u čaši vode ili čaja može značajno ubrzati pražnjenje želuca - jedno je istraživanje pokazalo da ga ubrzava čak 1,5 puta. Ipak, budite oprezni. Limun je kiseo, stoga ne treba pretjerivati, a ako patite od žgaravice, možda bi bilo najbolje izbjegavati ovaj napitak.

