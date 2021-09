Upala je prirodan i moćan način na koji se naše tijelo bori protiv bolesti, zacjeljivanja povreda i sprečavanja infekcija

Stalna borba s niskim stupnjem upale također je teška za tijelo i s vremenom može dovesti do slabljenja imunološkog sustava.

Podrška vašem tijelu u njegovom upalnom odgovoru je višestruki pristup koji uključuje adekvatan san, zdrave navike u prehrani i nekoliko korisnih promjena kada je u pitanju način života.

Ono što jedemo i pijemo, od zelenog čaja do lososa ili blitve, može biti moćno sredstvo u borbi protiv upala, posebno ono što je dokazano da posjeduje ključne hranjive tvari za borbu protiv kronične upale.

Postoji nekoliko čajeva koji mogu smanjiti upalu u tijelu:

Čaj od cimeta - poznato je da cimet ima protuupalni, antioksidativni i antibakterijski učinak što ga čini odličnim dodatkom vašoj omiljenoj vrsti čaja, a može se i samostalno koristiti.

Čaj od đumbira - korijen đumbira je nevjerojatno zdrav, pa se zato nalazi u svemu, od kineskih i indijskih jela do slatkiša, proizvoda za njegu, ali se može koristiti i kao čaj. Prema istraživanju, đumbir zahvaljujući aktivnom sastojku džindžerolu, ima protuupalna svojstva koja mogu pomoći tijelu da odgovori na kroničnu upalu koja dovodi do boli, uključujući sve od bolova u koljenu do bolova u mišićima nakon vježbanja pa čak i do menstrualnih tegoba.

Čaj od kamilice - pokazalo se da ovaj čaj može spriječiti upale u organizmu. Odličan je dodatak vašoj večernjoj rutini zbog brojnih zdravstvenih prednosti, koje mogu uključivati pomoć kod nesanice i olakšavanje probavnih tegoba.

Čaj od kurkume - kurkuma je poznati začin karakteristične jarko žuto boje. Dr McDowell objašnjava da kurkuma sadrži kurkumin, koji pomaže u borbi protiv supstanci u tijelu koje mogu povećati upalu.

Čaj od šipka - čaj od šipka je bogat antioksidansima, uključujući polifenole i galaktolipide, za koje je utvrđeno da djeluju protuupalno posebno kod bolesti poput artritisa. Pokazalo se da čaj napravljen od ove biljke smanjuje bol povezanu s artritisom i drugim upalnim bolestima.

Zeleni čaj - ako volite zeleni čaj, onda isprobajte matcha zeleni čaj, snažniju verziju zelenog čaja koja je posebno bogata antioksidansima i korisnim tvarima zvanim EGCG, za koje se smatra da imaju pozitivne učinke na metabolizam, kontrolu glukoze i zdravlje srca. Zeleni čaj ima sposobnost interakcije s nekim lijekovima, pa obavezno razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego što ga počnete konzumirati.