Booking.com predlaže destinacije na moru na kojima možete posjetiti restorane s Michelinovim zvjezdicama

Gastronomija je često važan razlog zašto mnogi putnici biraju svoje destinacije. Bilo da se radi o lokalnoj kuhinji ili modernom jelovniku, najbrži put do srca neke zemlje često je hrana. Za mnoge ljubitelje hrane, posjet restoranu s Michelinovom zvjezdicom nije samo vrhunac putovanja, često je to i glavni razlog. Hrvatska nudi popriličan popis jedinstvenih gurmanskih odredišta za putnike koji žele isprobati nova jela dok putuju, a Booking.com otkriva tri najbolja na obali. Od prekrasnih otoka do skrivenih gastronomskih dragulja, zbog ovih ukusnih odredišta će vam sigurno „rasti zazubice".

Lošinj, Alfred Keller

Lošinj je otok koji očarava sva osjetila svojim mirisnim borovim šumama, prekrasnim uvalama i gastronomskim iskustvima. Ovdje možete uživati u šetnjama duž uvala i razgledavanju netaknutih mediteranskih mjesta. Zaljubite se u slikovita mjesta poput Velog Lošinja ili Osora, malog gradića smještenog na tjesnacu između Cresa i Lošinja. Posjetite najveći grad i luku otoka Mali Lošinj, te obavezno posjetite kip drevnog sportaša Apoksiomena koji se nalazi u Muzeju Apoksiomena. A kad je vrijeme za predah, potražite ga s najsvježijim prirodnim sastojcima u restoranu Alfred Keller, nagrađenom Michelinovom zvjezdicom. Restoran nudi pogled na jednu od najljepših uvala na Lošinju, Čikat.

Gdje odsjesti: Smješten u uvali Čikat, Boutique Hotel Alhambra okružen je visokim borovima, agavama i palmama te nudi pristup privatnoj plaži. Smješten u austrougarskoj vili, ovaj hotel s 5 zvjezdica ima unutarnji bazen, wellness centar i teretanu. U hotelskom restoranu Alfred Keller, gosti mogu kušati vrhunska jela i pića.

Lovran, Restoran Draga di Lovrana

Smješten u Primorsko-goranskoj županiji, na putu prema Istri, Lovran je slikovit gradić pokraj mora koji je prepoznat po svojoj bogatoj gastronomskoj ponudi. Duž poznate šetnice Lungo Mare nalaze se brojni hoteli i restorani koji nude miran odmor s pogledom i uživanje u delikatesama, a među njima je i jedan skriveni dragulj, restoran Draga di Lovrana, okružen prekrasnom prirodom i smješten samo par minuta od Lovrana. Na vrhu brijega, gosti mogu uživati u ukusnim specijalitetima uz prekrasan pogled na more.

Gdje odsjesti: Smješten među bujnim brežuljcima Nacionalnog parka Učka, na 388 metara nadmorske visine, hotel Draga di Lovrana nudi zadivljujući pogled na popularnu plažu Medveja te otoke Krk i Cres. Njegov elegantni restoran poslužuje svježe morske plodove i istarsku kuhinju. Ovaj hotel s 4 zvjezdice ima sunčanu terasu s prekrasnim pogledom na Jadransko more. Posluga u sobu je dostupna na zahtjev.

Rovinj, Agli Amici

Rovinj, kojeg mnogi turisti nazivaju jednim od najslikovitijih hrvatskih gradova, biser je Istarske županije. Ovaj šarmantni grad posjetiteljima nudi mnogo više od plaže, poput povijesnih spomenika, popločanih ulica i jedinstvene obale. U Rovinju možete uživati u obilju opuštajućih aktivnosti. Prošećite do obale i uživajte u slikovitim prizorima brodova koji se lijeno njišu na moru. Nakon toga, prošećite ulicama prepunim galerija i butika te završite dan večerom u restoranu s Michelinovom zvjezdicom Agli Amici.

Gdje odsjesti: Grand Park Hotel, koji nudi poglede na staru gradsku jezgru Rovinja, obližnje otoke i Jadransko more, ima wellness i spa centar, vanjski bazen i marinu pokraj plaže Mulini. Elegantno uređene sobe i apartmani opremljeni su mini barom, kuhalom za vodu i aparatom za espresso, kao i prostorom za sjedenje i pametnim TV-om. Privatne kupaonice imaju kadu i walk-in tuš. Sve sobe imaju balkon ili terasu, dok se u hotelu nalaze razni restorani, barovi i pekarnica.