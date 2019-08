Dobar seks rješava mnoge probleme u vezi ili braku, pa nikad ne škodi poslušati neki dobar trik kako ga učiniti boljim.

Savjeti kliničke psihologinje dr. Bea Jaffrey i psihijatrice i terapeutkinje Mary Jo Rapini mogu vam pomoći da više uživate u spavaćoj sobi.

Eksperimentiranje - jedan od načina na koji Rapini savjetuje dugogodišnje parove o tome kako istražiti nepoznato jeste da zajedno pokušaju kupovati igračke. To bi moglo značiti bilo što, od vibratora do ulja za masažu tijela. "Učinite masažu dijelom svoje rutine i počnite se dodirivati. Mnogi parovi će početi osjećati kako im se libido podiže nakon što to učine", kaže Rapini.

Otvoreni razgovor - istraživanja pokazuju da je dobra komunikacija ključna za seks. Razgovor o onome što vam se sviđa, a što vam se ne sviđa može biti poučan i informativan kada upoznajete tijelo jednog drugoga.

Snaga pohvale - u studiji iz 2016. godine objavljenoj u časopisu Journal of Sex Research, istraživači su analizirali odgovore 39 000 heteroseksualnih parova koji su bili u braku ili su živjeli zajedno više od tri godine. Seksualno zadovoljstvo bilo je veće među parovima koji su jedno drugom davali pozitivnu potvrdu tijekom seksa i bili dovoljno otvoreni za neugodne trenutke tijekom seksa i šalili se zbog toga. "Ne shvaćajte život previše ozbiljno. Sretni parovi zajedno se smiju", rekla je dr. Jaffrey za Marie Claire.

Spontanost - čak i sjajan seks s vremenom može postati monoton, ako se stvari rutina. "Ako ste s nekim u krevetu i osjetite nešto novo, sigurno ćete uživati. Muškarci vole kada su žene spontane i sigurne u svoje sposobnosti u krevetu", kaže stručnjak Lodro Rinzler za Marie Claire.

Usklađivanje - Jaffrey u svojoj novoj knjizi napominje da je glavni razlog neusklađene želje između parova način na koji se muškarci i žene nose sa stresom tijekom tjedna. Muškarci doživljavaju seks kao olakšanje stresa, dok žene žele imati seks nakon što su se opustile. Kao rezultat toga, žene imaju tendenciju da idu u krevet iscrpljene i usredotočene na sljedeći dan.