Poznato je da maslinovo ulje ima brojne prednosti, a ovo je pet glavnih razloga zašto biste ga trebali koristiti i za kuhanje

Maslinovo ulje oduvijek je u našim krajevima bilo sinonim za zdravlje i dugovječnost, što su nakon toga dokazali u stotinama studija... a vi i dalje koristite suncokretovo?!

OK, često mislimo da maslinovo ulje nije za kuhanje, no evo par dobrih razloga zašto to nije istina.

Niži krvni pritisak - visok krvni pritisak može povećati i rizik od srčanog i moždanog udara. No, maslinovo ulje može pomoći i u tome. Naime, prema studiji iz 2020. godine objavljenoj u časopisu Nutrients, a koja je obuhvatila 50 ispitanika, oni koji su konzumirali 60 mililitara ekstra djevičanskog maslinovog ulja s visokim udjelom polifenola dnevno imali su niži i periferni i središnji sistolički krvni tlak.

Poboljšava kognitivne funkcije kasnije u životu - malo maslinovog ulja u vašoj prehrani moglo bi pomoći vašem mozgu da ispravno funkcionira i u kasnijim godinama života, piše Eat this. Istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Internal Medicine pokazalo je da među grupom zdravih odraslih osoba s prosječnom dobi od 66,9 godina, oni koji su konzumirali mediteransku prehranu koja uključuje i ekstra djevičansko malsinovo ulje, imaju veće šanse za bolje kognitivne funkcije, uključujući i pamćenje.

Smanjuje anksioznost - pojedinci koji se bore s anksioznošću trebali bi razmisliti o dodavanju malo više maslinova ulja u svakodnevne obroke. Studija iz 2021. objavljena u časopisu Clinical Nutrition pokazala je da, među skupinom odraslih osoba s teškom pretilošću, konzumacija maslinovog ulja tijekom razdoblja od 12 tjedana značajno smanjuje i anksioznost i depresiju.

Smanjuje rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti - za razliku od drugih vrsta masnoća, maslinovo ulje ima velike prednosti za srčano zdravlje. Prema studiji iz 2020. objavljenoj u časopisu Circulation, pojedinci koji su konzumirali više od pola žlice maslinovog ulja na dnevnoj bazi imali su 21 posto niži rizik od razvoja koronarne bolesti srca i 15 posto niži rizik od razvoja bilo koje srčane bolesti.

Smanjenje upale - bez obzira je li riječ o upali mišića ili nekoj drugoj vrsti upale, maslinovo ulje i tu može pomoći. Konzumacija maslinovog ulja smanjuje upalne biomarkere koji su povezani s aterosklerozom - stvrdnućem arterija zbog nakupljanja plaka. Nadalje, ekstra djevičansko maslinovo ulje ima protuupalna svojstva slična onima u ibuprofenu, pokazala je studija objavljena u časopisu Nature.