Kada je u pitanju uspjeh žena, još nekoliko stvari može vam pomoći - navike koje jednostavno trebate usvojiti kako bi uspjele

Ženama se napredovanje u poslu i životu rijetko je događa slučajno. Umjesto toga, to obično uključuje naporan rad, upornost i korisne navike. Kada je u pitanju uspjeh žene, još nekoliko stvari može vam pomoći.

To je rekla Amy Vetter, potpredsjednica za obrazovanje i voditeljica računovodstva u kompaniji Xero. I evo što je za Inc. rekla o uspješnim ženama i njihovom uspjehu:

Imaju prijatelje - bilo da se radi o mentorima koji su na poslu ili ženama izvan posla, vrlo važno je imati snažnu podršku. "Prepoznajte žene iznad i ispod vas kojima možete pomoći i dobiti pomoć od njih", dodaje.

Imaju svoj put - kad je Vetter započela svoju karijeru u javnom računovodstvu i reviziji, to nije bilo tako sjajno. "Imala sam taj posao 10 godina, a istovremeno sam govorila na konferencijama i predavala na sveučilištima, što me dovelo do onoga što sada radim", kaže Vetter za Inc. "Zapravo sam od svoje bake Edith naučila kako stvoriti vlastiti put, ona je bila vlasnica antikviteta prije nego što su mnoge žene bile vlasnice malih poduzeća", rekla je dalje.

Koriste svaku priliku - žene su vrlo rijetko na vodećim mjestima iako su školovane. "Često se ženama pružaju prilike za koje misle da su nisu spremne i neće iskoristiti sve mogućnosti kako bi napredovale", kaže.

Ne boje se neuspjeha - počela je s 12 godina, Vetter se vozila autobusom preko grada da bi radila za tvrtku u kojoj je radila njezina mama. "Sve dok učite od tih neuspjeha i postajete bolji s vremenom i idete protiv nečeg što nije uspješno - vi ste vrijedni", dodaje.

Stvaraju vlastiti prostor - "Kad se tijekom dana događaju problemi, ne možete ih riješiti jer idete sa sastanka na sastanak", kaže ona. "Ali mogu trčati bez ikakvog smisla. Odjednom mi se dogodi neka pauza i riješim taj problem bez namjere. Dajte sebi prostora da se vaš um opusti", rekla je na kraju.