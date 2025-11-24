Depresija je jedna od najraširenijih, a istovremeno i najpodcjenjenijih bolesti današnjice o koje pate stotine milijuna ljudi, a još barem toliko niti ne zna da zapravo ima dijagnozu.

Osnovni pokazatelji depresije su loše raspoloženje, gubitak osjećaja zadovoljstva, nedostatak energije, javljanje osjećaja anksioznosti, osjećaj krivnje, promjena mišljenja, apetita, pa čak i razmišljanje o samoubojstvu.

Stoga, evo nekoliko savjeta kako se osjećati zadovoljno u svojoj koži, bez da vas zaokupljaju negativne misli.

Kvalitetan san - za dobar san potreban je udoban ležaj, fizička aktivnost prije odlaska na spavanje, otkrivanje simptoma alergijskih reakcija ukoliko imate problema s kihanjem. Otiđite na spavanje u slično vrijeme svake večeri, izbjegavajte alkohol. Uvjete spavanja prilagodite prostoru u kojem se nalazite (zatamnjena prostorija, tišina), eterično ulje lavande (umiruje, opušta mišiće i smanjuje temperaturu tijela).

Stres - ako sa sobom poslovne brige ponesete u krevet i izloženi ste ogromnom stresu zbog financijskih, poslovnih, obiteljskih problema, može vam pomoći masiranje čela. Razmišljajte o pozitivnim stvarima koje vas okružuju i prepustite se maštanju.

Televizija - maknite tv uređaje iz prostorije u kojoj spavate. TV zrači i ukoliko nije upaljen. Isto vrijedi i za mobilne uređaje, tablete, radio i drugo.

Zdravlje - provjerite imate li problema sa štitnjačom pa vam zdravstvene tegobe onemogućavaju zaspati. Ako se čitav dan bez obzira na dovoljan broj sati koje ste proveli u krevetu, i dalje osjećate malaksalo i umorno, napravite krvnu sliku.