Dugovječnost je svima san, barem podsvjesno - nitko od nas nije baš u potpunosti pomiren s činjenicom da je smrtan i grčevito se drži za svaku sekundu svjesnog života.

E, pa ako želite živjeti dugo, morate ulagati - u sebe i svoje navike kako bi vam vrijeme na ovoj planeti trajalo što duže... pa evo što rade takvi:

Imaju vjere - studija objavljena u časopisu International Psychogeriatrics proučavala je način života Talijana starih između 90 i 100 godina i otkrila da veliku ulogu u njihovoj dugovječnosti igra jaka veza s Katoličkom ckrvom. Duhovnost i pronalazak smisla, odnosno svijest o tome da smo dio šire slike, pridonosi dugovječnosti.

Izlaze - kako starimo, sve više vremena provodimo u svoja četiri zida, što ima loše posljedice po zdravlje - manje se krećemo i gubimo socijalne kontakte.

Jedu grahorice - grahorice su bogate vlaknima i proteinima, zbog čega ih nutricionisti nazivaju čudesnom hranom. Kao što se može pretpostaviti, vrlo su zastupljena namirnica u prehrani stanovništva "plavih zona".

Ne puše - najjednostavniji način da poboljšate zdravlje.

Pozitivni su - studija iz 2012. proučavala je Aškenaze, Židove koji potječu iz Sjeverne, Srednje ili Istočne Europe, kako bi otkrila tajnu njihove dugovječnosti. U njoj su sudjelovale osobe u dobi od 95 do 107 godina. Znanstvenici su otkrili da su većina njih optimisti i da imaju smisla za humor.

Razgibavaju se - istezanje i razgibavanje sprječava padove i lomove, što kod starijih ljudi može dovesti do fatalnih posljedica.

Uživaju - Britanac Sam Heggessey i u stotoj je redovito odlazio u fitness centar i vježabo jogu, pilates i Thai Chi. "Jedem tri obroka dnevno - pahuljice za doručak, bogat sendvič za ručak i laganu večeru. Izbjegavam crveno meso i alkohol. Nekoliko puta tjedno udovoljim si čašom šampanjca", otkriva ovaj vitalni starac.

Vladaju životom - znanstvenici sa Sveučilišta Rochester u New Yorku, na kojem se proučava dugovječnost, tvrde da je dvije trećine onoga što utječe na to hoćemo li doživjeti stotu, pod našom kontrolom. Riječ je o životnim navikama i stavu. 100-godišnjaci su odavna uzeli život u svoje ruke, znaju da je on dar i čudo i da ga ne treba doživljavati preozbiljno.

Volontiraju - stariji ljudi imaju životno iskustvo, vještine i mudrost za ponuditi onima na kojima svijet ostaje. Dobar je osjećaj vratiti nešto zajednici, a volonitranje je nabolji način za to.