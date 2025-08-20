Zvučko se vraća u Zagreb – disco tulum za najmlađe u Vintage vrtu 30. kolovoza

Nakon što je cijelo ljeto proveo na moru, družio se s prijateljima i upijao sunce na Hvaru, Zvučko se vraća kući - i to s posebnim razlogom! Najveselija dječja DJ slušaonica priprema disco tulum za početak nove školske i vrtićke godine, koji će se održati u subotu, 30. kolovoza od 10 do 12 sati u ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara.

Zvučko, koji je u proteklim mjesecima osvojio i zagrebačke i hvarske klince, ponovno donosi program u kojem djeca nisu samo publika, nego aktivni sudionici. Ovaj put priprema pravi glazbeni spektakl za najmlađe - uz DJ pult, glazbene igre i disco plesni podij!

Što očekuje male partijanere?

Glazbene pitalice i igre - uz pomoć animatora, djeca će kroz zabavu učiti prepoznavati tonove, instrumente i ritmove

Disco atmosfera u Vintage vrtu - šarene igre, ples i smijeh u sigurnom i opuštenom prostoru

Rekviziti za igru - baloni, bojice i mali kreativni kutak za one koji žele crtati umjesto plesati

Zvučko je jedinstveni dječji program Dostave zvuka koji spaja glazbu, igru i druženje, a roditeljima nudi opušteno subotnje jutro uz kavu i dobru atmosferu. Koncept je nastao kako bi djeca imala priliku upoznati se s kvalitetnom glazbom na način prilagođen njihovom uzrastu, a roditelji zajedno s njima mogli dijeliti plesni podij. Ulaz je besplatan