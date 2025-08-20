Rujan u Zagrebu već je godinama nezamisliv bez Baš Naš festivala, mjesta na kojem glazba, hrana i druženje postaju najbolji recept za produžetak ljeta. Od 5. do 21. rujna, Bundek će ponovno oživjeti u posebnom jesenskom izdanju, Baš Naš at The Lake, koje donosi sve ono zbog čega ga posjetitelji obožavaju - vrhunsku zabavu, gastro užitke i opuštenu atmosferu uz jezero.

Festival će otvoriti Taking the Trash Out party, a već idući dan Bundekom će odjekivati latino ritmovi i zarazna energija uz uvijek rasplesani Cubismo. Tijekom 17 dana trajanja, na festivalskoj će se pozornici izmjenjivati DJ-evi i posebni tematski programi koji će osigurati nezaboravne ljetno-jesenske večeri. Posjetitelje tako očekuju KPP, domaći hitovi uz SennaM-a i ET na CRO Dance Partyju, večer ispunjena bezvremenskim hitovima na ABBA X Mamma Mia partyju, a za eksploziju energije pobrinut će se Indira Forza ex Colonia.

Svaka večer donijet će drugačiji ritam i atmosferu, od nostalgije i klasika do novih hitova koji pune plesne podije.

Uz glazbeni program, jednako važna zvijezda festivala bit će i street food zona. Mirisi će se širiti uz jezero, a posjetitelje očekuje pažljivo odabrana ponuda, od kreativnih zalogaja osmišljenih za brzi užitak do raskošnih delicija koje se pamte. Bit će to savršeno mjesto za gurmansko istraživanje, druženje s ekipom ili uživanje u opuštenoj večeri pod vedrim nebom, uz čašu omiljenog pića.

Smješten u zelenoj oazi usred grada, Bundek pruža jedinstvenu kulisu i savršenu kombinaciju prirode i zabave. Uz zalazak sunca i festivalska svjetla koja se presijavaju na jezeru, stvara se ambijent koji svako izdanje festivala pretvara u posebno iskustvo. Upravo taj spoj glazbe, prirode i druženja daje posebnu čar i čini ga jednim od najiščekivanijih događanja zagrebačke jeseni. Baš Naš festival prerastao je u simbol dobre energije i druženja, a lokacija na Bundeku donosi novu dimenziju njegovoj priči. Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.