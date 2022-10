O pravom prvom seksu ne govorimo ovoga puta, govorimo o prvom seksu s nekim novim. Neka istraživanja kažu da treba čekati mjesec dana, neka kažu da treba čekati još više, a neka da uopće ne treba čekati.

Mi mislimo da je sve stvar osobe, a ako upravo razmišljate je li vrijeme da napravite sljedeći korak s frajerom s koji se viđate, možda će vam ovo pomoći.

Budi iskrena sa sobom - i s njim. Što zapravo želiš od vašeg odnosa? Je li on netko s kim bi htjela biti u vezi ili misliš da će sve biti samo avantura. Ako očekuješ samo zabavu bez previše obaveza, daj do znanja tipu s kojim planiraš otići u krevet, kako ne bi bilo komplikacija kasnije. Isto vrijedi i ako želiš ozbiljnu vezu, a čini ti se da on to nema u planu.

Budi prisebna kad odlučuješ - kad izađeš van i previše popiješ, pravo vrijeme za seks je odmah, zar ne? Odluka o seksu trebala bi biti racionalna, a sigurni smo da ne želiš prvi seks sa nekim pamtiti po tome da ste oboje bili jako pijani. Ako nas pitaš, slijedi ovo pravilo: Ako si previše popila da bi natipkala običnu poruku, nisi u stanju odlučivati o ovome.

Nemoj ići protiv sebe - frajer koji želi seks može biti jako slatkorječiv, a na tebi je da sama odlučiš je li seks nešto što stvarno želiš. Ako misliš popustiti samo zato da bi on bio zadovoljan, definitivno ne bi trebala.