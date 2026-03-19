Pet najsrdačnijih županija u Hrvatskoj u 2026. godini prema nagradama Traveller Review Awards

Temeljem recenzija gostiju, Booking.com i ove je godine objavio dobitnike Traveller Review Awards priznanja za iznimno gostoprimstvo. Prvo mjesto i laskava titula najsrdačnije županije u Hrvatskoj ove godine pripalo je Varaždinskoj županiji. Slijedi Vukovarsko-srijemska županija na drugom mjestu, Osječko-baranjska županija na trećem, dok su Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija zauzele četvrto i peto mjesto kao županije koje krasi iznimna gostoljubivost.

Nagrade Traveller Review Awards temelje se na više od 370 milijuna provjerenih recenzija putnika iz cijelog svijeta, a ove je godine ukupno 58.707 partnera u Hrvatskoj dobilo ovo priznanje.

„Nagrade Traveller Review Awards način su na koji prepoznajemo predanost i brigu koju naši partneri ulažu u svaki boravak i iskustvo putovanja. Iza svake pozitivne recenzije stoji domaćin, vlasnik objekta ili turistički djelatnik koji je uložio dodatni trud kako bi se gosti osjećali dobrodošlo. Drago nam je vidjeti toliko partnera diljem Hrvatske koji su ove godine prepoznati te im zahvaljujemo na ulozi koju imaju u stvaranju nezaboravnih iskustava za putnike iz cijelog svijeta", izjavila je Maja Vikario, regionalna menadžerica Booking.com-a za Hrvatsku.

Komentirajući ovo priznanje, Goran Mališ, direktor Turističke zajednice Varaždinske županije, rekao je: „Ponosni smo što je Varaždinska županija prepoznata kao najsrdačnija u Hrvatskoj. Ovo priznanje odražava predanost naših lokalnih domaćina, turističkih djelatnika i cijele zajednice koji svakodnevno rade na stvaranju autentičnih i nezaboravnih iskustava za posjetitelje. Radujemo se što ćemo i dalje dočekivati putnike iz cijelog svijeta te dijeliti jedinstveni šarm, kulturu i gostoljubivost naše regije, pokazujući da smo doista destinacija s pričom i da je naša srdačnost prepoznata i izvan naših granica."

Gostoljubivost i šarm sjeverne Hrvatske

Varaždinska županija zauzela je prvo mjesto među najsrdačnijim regijama u Hrvatskoj. Regija je poznata po svojoj bogatoj povijesti, elegantnoj baroknoj arhitekturi i živahnoj kulturnoj sceni grada Varaždina, koji se često ističe kao jedan od najljepših gradova kontinentalne Hrvatske.

Uz šarmantnu povijesnu jezgru, posjetitelji mogu uživati u brojnim kulturnim događanjima, opustiti se u prirodi i istražiti lokalnu gastronomiju i tradiciju regije. Spoj kulturne baštine, raznolike turističke ponude i topline lokalnog stanovništva čini Varaždinsku županiju posebno privlačnom destinacijom za putnike.

Gdje boraviti: Dobitnik nagrade Traveller Review Awards 2026, Bernarda Guest House smješten je u središtu Varaždinskih Toplica te nudi udoban smještaj i besplatno privatno parkiralište. Udaljen svega 20 minuta vožnje od grada Varaždina, predstavlja praktičnu bazu za putnike koji žele istražiti Varaždinsku županiju, s brojnim atrakcijama regije nadohvat ruke.

Sve sobe imaju mini bar i vlastitu kupaonicu s besplatnim toaletnim potrepštinama, dok apartmani uključuju i čajnu kuhinju. Gosti se mogu opustiti u uređenom vrtu, a obližnje termalne toplice, uređeni park te lokalni kafići i trgovine u Varaždinskim Toplicama nalaze se na kratkoj pješačkoj udaljenosti. Objekt je također dobro pozicioniran za istraživanje drugih destinacija u sjevernoj Hrvatskoj, uključujući Sveti Martin na Muri i Krapinske Toplice, koje su lako dostupne automobilom, ili se možete pridružiti privatnom satu disc golfa u Varaždinu i naučiti kako bacati, ciljati i savladati osnove ovog zabavnog sporta.

Toplina istočne Slavonije

Vukovarsko-srijemska županija zauzela je drugo mjesto među najsrdačnijim regijama u Hrvatskoj. Smještena u istočnom dijelu zemlje, nudi jedinstven spoj povijesti, prirodnih ljepota i bogate gastronomske tradicije. Grad Vukovar, smješten na obali Dunava, važan je kulturni i povijesni centar, dok okolna područja nude vinske ceste, tradicionalna sela i autentična slavonska iskustva. Posjetitelji mogu istražiti lokalnu kulturu, uživati u tradicionalnoj kuhinji i doživjeti toplinu gostoprimstva koja je duboko ukorijenjena u ovoj regiji.

Toplina i gostoljubivost ovog dijela zemlje dodatno se odražavaju u kontinuiranom uspjehu susjedne Osječko-baranjske županije, koja je u okviru prošlogodišnjih Traveller Review Awards nagrada proglašena jednom od 10 najsrdačnijih regija na svijetu.

Gdje boraviti: Smještena u povijesnom gradu Vukovaru, Vila Vanda Vukovar nudi udoban smještaj s klimatiziranim sobama, vlastitim kupaonicama te balkonima ili terasama s pogledom na vrt ili grad. Dobitnik nagrade Traveller Review Awards 2026., ovaj gostoljubivi bed & breakfast pruža opuštajuću bazu za putnike koji žele istražiti istočnu Hrvatsku.

Gosti se mogu opustiti u vrtu ili na sunčanoj terasi te uživati u besplatnom Wi-Fi-ju u cijelom objektu. Svaka soba uključuje pažljivo odabrane sadržaje poput radnog stola, prostora za sjedenje i besplatnih toaletnih potrepština, dok se svakodnevno poslužuje kontinentalni, vegetarijanski i bezglutenski doručak. Na raspolaganju je i besplatno parkiralište u okviru objekta, što ga čini praktičnim izborom za istraživanje kulture, povijesti i gastronomije slavonske regije.