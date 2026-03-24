Uskrs se ove godine obilježava u nedjelju, 5. travnja, i osim svog vjerskog značenja predstavlja razdoblje u kojem mnoge zemlje diljem svijeta obilježavaju državne praznike i sezonske proslave, okupljajući zajednice na raznolike i značajne načine. Budući da 28 %* hrvatskih putnika planira putovanja oko kulturnih događanja jedinstvenih za određenu destinaciju, kulturna iskustva sve više oblikuju globalne odabire putovanja. Osim samog „označavanja" nove destinacije na popisu, uranjanje u dugogodišnje tradicije, osobito one ukorijenjene u vjerskom značenju, pruža snažan način za istinsko doživljavanje nekog mjesta. Booking.com otkriva kako šest zajednica diljem svijeta obilježava Uskrs kroz svoje tradicije - od dijeljenja komada omleta impresivnih razmjera do sudjelovanja u svečanim proljetnim procesijama.

Antigua, Gvatemala

Smještena u središnjim visoravnima Gvatemale, Antigua nudi zadivljujuću kulisu maglovitih planinskih vrhova i živopisnog krajolika, prožetu bogatom lokalnom poviješću oblikovanom gotovo 500 godina španjolske barokne baštine. Popločane ulice okružene pastelno obojenim fasadama i crkvama vode do La Merceda, žute barokne crkve koja se ističe kao arhitektonska znamenitost. Tijekom Semana Santa, Velikog tjedna koji traje od Cvjetnice do Uskrsne nedjelje, Antigua se pretvara u upečatljivo slavlje jedne od najvažnijih uskrsnih tradicija na svijetu. Velike drvene platforme, poznate kao andas, teške gotovo 3.000 kilograma, prolaze ulicama nošene od strane stotina vjernika u ljubičastim i bijelim odorama, dok puhački orkestri sviraju himne. Četvrti izrađuju privremene tepihe, alfombras, od obojene piljevine, cvijeća i mirisnih borovih iglica, pažljivo oblikovane prije nego što ih povorka pregazi. Ovaj ritual simbolizira prolaznost i duhovnu obnovu, pretvarajući svaku ulicu u živopisno platno vjere i zajedništva. Van uskrsnih svečanosti, posjetitelji mogu istražiti katedralu Santiago Apóstol, glavnu crkvu nekadašnje prijestolnice zemlje. Putnici se također mogu pridružiti pješačkim turama kolonijalne arhitekture kroz povijesnu jezgru ili se uputiti izvan grada na planinarenje na vulkan Agua te promatrati užarenu lavu koja osvjetljava noćno nebo.

Nördlingen, Njemačka

Smješten uz Bavarsku romantičnu cestu, najstariju slikovitu turističku rutu u Njemačkoj, Nördlingen se nalazi u središtu Riesa, velikog meteoritskog kratera nastalog prije 15 milijuna godina. Uske ulice, kuće s drvenim gredama i gotovo savršeno kružni raspored grada odražavaju njegovu srednjovjekovnu prošlost, a sve je okruženo izvrsno očuvanim kamenim zidinama iz 14. stoljeća. Tijekom uskrsnog tjedna, Nördlingen oživljava kroz tradiciju oslikavanja jaja i lokalne tržnice s domaćim kruhom i bavarskim pivima. Spektakularni tradicionalni njemački uskrsni krijesovi, poznati kao Osterfeuer, pale se uz gradske zidine, spajajući drevne poganske običaje s kršćanskom simbolikom uskrsnuća. Putnici mogu upoznati zanat izrade kože u povijesnoj četvrti kožara ili posjetiti crkvu sv. Jurja s prepoznatljivim zvonikom „Daniel", koji pruža panoramski pogled na okolni krajolik. Nakon uskrsnih svečanosti, posjetitelji mogu unajmiti automobil i krenuti na put Romantičnom cestom, zaustavljajući se kod raskošne hodočasničke crkve Wieskirche ili u Augsburgu kako bi posjetili Fuggerei, najveći još uvijek naseljeni kompleks socijalnog stanovanja na svijetu.

Washington D.C., Sjedinjene Američke Države

Smješten između saveznih država Maryland i Virginia, Washington D.C. izdvaja se kao poseban distrikt te se prostire uz rijeku Potomac, noseći duh neovisnosti i upravljanja. Grad obilježavaju grandiozni neoklasični spomenici - Lincoln Memorial, Washington Monument i Bijela kuća - koji se protežu uz obale rijeke i prostrani National Mall. Svakog proljeća tisuće stabala trešnje procvjetaju u nijansama ružičaste i bijele, transformirajući grad. National Cherry Blossom Festival ispunjava kalendar raznim događanjima i proslavama uz vodu, dok tradicionalni White House Easter Egg Roll okuplja obitelji na južnom travnjaku Bijele kuće, ceremonijalnom vrtu iza rezidencije, u tradiciji dugoj više od 150 godina. Restorani nude posebne uskrsne brunch ponude, a posjetitelji mogu šetati ispod procvjetalih stabala oko Tidal Basina, slikovitog rezervoara poznatog po impresivnim pogledima i povijesnim memorijalima. Putnici koji produže boravak nakon Uskrsa mogu istražiti bogatu ponudu glavnog grada, od Nacionalnog muzeja američke povijesti do privatnih tura spomenika koje pružaju uvid u američku kulturu i baštinu, uključujući i Jefferson Memorial.

Poznań, Poljska

Smješten u zapadnoj Poljskoj, Poznań je jedan od najstarijih gradova u zemlji, smješten na zapadnoj obali rijeke Warta, koja je kroz povijest bila ključna za trgovinu, promet i obranu. Središte grada čini Stari grad, gdje se nalazi veliki trg koji predstavlja srce grada. Šarene fasade okružuju trg, privlačeći pogled prema gradskoj vijećnici, jednoj od najvažnijih renesansnih građevina u Europi. Tijekom uskrsnog tjedna, Poznań privlači posjetitelje svojim dugogodišnjim tradicijama u katedralnoj četvrti, dok Stari grad oživljava kroz tržnice s tradicionalnim proizvodima. Obitelji pripremaju simbolične uskrsne košarice s kruhom, jajima, kobasicama i soli, pri čemu svaki sastojak simbolizira obnovu, blagostanje i vjeru. Uskrsni ponedjeljak donosi običaj Żandary, kada osam maskiranih figura u ručno izrađenim kostimima u zoru obilazi domove, sviraju instrumente, donose blagoslove i polijevaju vodom kao dio tradicije pročišćenja. Putnici mogu dodatno upoznati grad kroz tradicionalne gastronomske ture ili otkriti priču iza Rogal świętomarciński, poznatog kroasana svetog Martina, stoljetnog lokalnog specijaliteta punjenog makom i bademima.

Kawasaki, Japan

Na mjestu gdje se širenje Tokija susreće s industrijskom obalom, Kawasaki spaja drevnu duhovnost i urbanu energiju. Hram Kawasaki Daishi ukorjenjuje grad u stoljećima budističke tradicije, dok svjetla obližnjih tvornica osvjetljavaju noćno nebo. Iako Uskrs nema vjersko značenje u Japanu, početak travnja u Kawasakiju donosi osjećaj obnove. Festival Kanamara, koji se održava prve nedjelje u travnju u svetištu Kanayama, slavi plodnost i skladan brak kroz svečane procesije, živopisne dekoracije i zajednička okupljanja. Putnici mogu doživjeti slavlje koje proizlazi iz stoljetnih običaja, obilježavajući obnovu života i zdravlja. Osim festivalske atmosfere, posjetitelji mogu istražiti mirne prostore hrama Kawasaki Daishi, kušati sake u lokalnim pivovarama, prošetati ulicom Ramen Yokocho ili otići na jednodnevni izlet do planine Fuji.

Bessières, Francuska

Smješten u plodnoj francuskoj regiji u blizini Toulousea, Bessières očarava srednjovjekovnim ulicama i tjednim tržnicama koje odražavaju snažnu poljoprivrednu tradiciju ovog područja. Kamene kuće i bogata tržna kultura stvaraju atmosferu bezvremenskog francuskog sela, okruženog voćnjacima i poljima. Svakog uskrsnog ponedjeljka od 1973. godine, Bessières postaje pozornica jedinstvenog kulinarskog događanja - Fête de l'Omelette Géante. Više od 50 volontera okuplja se oko ogromne tave promjera gotovo četiri metra kako bi pripremili golem omlet od oko 15.000 jaja za približno 2.000 posjetitelja. Ulice ispunjavaju parade i glazba, a lokalna legenda povezuje festival s Napoleonovim prolaskom kroz regiju. Dok stabla trešnje cvjetaju, a tržnice se pune proljetnim proizvodima poput šparoga i paštete od patke, slavlje utjelovljuje snažnu povezanost zajednice s prirodom i hranom. Putnici koji žele dodatno istražiti regiju mogu se odlučiti za električni Tuk Tuk obilazak Toulousea, koji uključuje znamenitosti poput samostana Couvent des Jacobins i mosta Pont Neuf.

