Naravno, očekivano - sa zimom i padom temperature dolazi i briga kako izbjeći prehlade ili smanjiti njihovu učestalost, te je očuvanje zdravlja prioritet za mnoge od nas. Iako postoje znanstveno utemeljeni savjeti poput pranja ruku, cijepljenja i dovoljno sna, mnogi zimski mitovi i dalje su prisutni.

Zdravstveni stručnjaci za portal Well+Good izdvojili su šest najpoznatijih zimskih mitova o zdravlju u koje bi voljeli da prestanemo vjerovati.

Dodaci vitamina C sprječavaju bolesti - uzimanje dodataka vitamina C podržava imunitet, ali ne sprječava nužno bolest, kaže dr. Brull. Ipak, mogu blago skratiti trajanje prehlade. Što učiniti: Konzumirajte hranu bogatu vitaminom C, poput naranči, limuna, crvene paprike i špinata. "Dovoljan unos vitamina C kroz voće i povrće pomaže imunološkom sustavu", savjetuje dr. Brull.

Hladno vrijeme uzrokuje bolesti - iako su virusi češći zimi, sama temperatura nije krivac. "Klice uzrokuju bolesti, a ne hladnoća", objašnjava dr. Heather Viola. Veći boravak u zatvorenom prostoru zimi znači i veću izloženost bolesnim ljudima, dok niža vlažnost zraka može isušiti nosnice te olakšati ulazak virusa. Što učiniti: perite ruke, izbjegavajte bolesne ljude i redovito čistite površine u kući.

Izlazak van s mokrom kosom uzrokuje prehladu - mokra kosa ne povećava rizik od prehlade jer se virusi šire tjelesnim tekućinama, poput kihanja ili kašljanja, objašnjava dr. Jennifer L. Brull za Well+Good. Što učiniti: Mokra kosa neće uzrokovati prehladu, ali održavanje tijela toplim i suhim važno je za smanjenje rizika od hipotermije.

Nošenje tople odjeće sprječava bolest - "Topla odjeća sama po sebi ne sprječava zarazu virusima, ali može pomoći u sprječavanju hipotermije", kaže dr. Viola. S njom se složila i dr. Brull koja tvrdi: "Hladnoća ne uzrokuje bolest, ali snižava tjelesnu temperaturu i troši energiju. Što učiniti? Nosite prikladnu zimsku odjeću poput šala koji pokriva lice kako biste smanjili gubitak topline i rizik od infekcija kapljičnim putem. Također, nosite rukavice i kape", kaže dr. Neal Patel.

Topli napitci sprječavaju prehlade - "Iako šalica čaja ili zdjela juhe mogu ugrijati zimi, ne smanjuju rizik od zaraze virusom", objašnjava dr. Viola. Što učiniti? Nastavite uživati u toplim napitcima jer pružaju druge koristi. Hidratiziraju, ublažavaju grlobolju, a sastojci poput limuna, đumbira ili proteina iz pileće juhe mogu dodatno pridonijeti zdravlju.

Vježbanje na otvorenom zimi uzrokuje bolest - vježbanje na hladnom vremenu sigurno je dok se osjećate ugodno i izbjegavate pothlađivanje. Aktivnosti poput trčanja, hodanja ili klizanja odlične su zimi. "Vježbanje jača imunitet", kaže dr. Yoshua Quinones. S blagom prehladom možete nastaviti rutinu, ali odmorite se ako imate temperaturu ili bolove u mišićima.

Dakle, pazite na sebe...