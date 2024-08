Istraživanje švicarskog sveučilišta analiziralo je pojavu ekstremne vrućine, deoksigenacije i zakiseljavanja i otkrilo da takvi ekstremni događaji mogu trajati i do 30 dana

Glavni autor studije objavljene u AGU Advances upozorio je da su svjetski oceani već gurnuti u ekstremno novo stanje zbog klimatske krize.

"Utjecaj ovoga već se vidi i osjeti ", rekao je Joel Wong, istraživač na ETH Zurich koji je naveo primjer toplinske "mrlje" koja je uzrokovala odumiranje morskog života u Tihom oceanu.

"Intenzivni ekstremni događaji poput ovih vjerojatno će se ponoviti u budućnosti i poremetit će morske ekosustave i ribarstvo diljem svijeta", dodao je.

Znanstvenici za klimu bili su uznemireni nemilosrdnim porastom topline u oceanu, koji je posljednjih mjeseci dosegao nevjerojatne visine.

"Vrućina je doslovno bila izvan granica, bilo je zapanjujuće vidjeti", rekla je Andrea Dutton, geologinja i klimatska znanstvenica sa Sveučilišta Wisconsin-Madison.

"Ne možemo u potpunosti objasniti temperature koje vidimo u Atlantiku, na primjer, što je dio razloga zašto je sezona uragana ove godine toliko zabrinjavajuća. Prilično je zastrašujuće."

Ali povrh vrućine, koja tjera ribe i druge vrste da se presele, ako su uopće u mogućnosti, u prikladniju klimu, oceani trpe i druge posljedice upijanja ogromnih količina topline i ugljičnog dioksida iz emisija fosilnih goriva koje bi inače dodatno zagrijavali atmosferu.

Dodatni CO2 čini morsku vodu kiselijom, otapa ljušture morskih stvorenja, ali i uskraćuje oceane neophodnim kisikom.

"To znači da se morski život istiskuje s mjesta na kojima može preživjeti", rekla je Dutton. "Ovaj dokument jasno pokazuje da se to događa sada i da će ove složene prijetnje gurnuti organizme preko njihovih kritičnih točaka. Ljudi moraju shvatiti da su nas oceani štitili od količine topline koju smo kao ljudi osjećali na kopnu, ali da to nije ostalo bez posljedica."

Dutton je rekao da je kombinacija pada razine kisika, rastućeg zakiseljavanja i ogromne topline oceana također viđena na kraju permskog razdoblja prije otprilike 252 milijuna godina, kada je Zemlja doživjela najveće poznato izumiranje u svojoj povijesti, poznato kao Veliko umiranje.

"Ako pogledate fosilne zapise, možete vidjeti da je isti obrazac postojao na kraju perma, gdje je dvije trećine morskih vrsta izumrlo", rekla je. "Sada nemamo identične uvjete, ali moramo istaknuti da su promjene u okolišu slične."

"Oceani nisu samo lijepa pozadina za vaše selfije ljeti, ovisni smo o njima u našim životima što je vrlo važno prepoznati", dodala je Dutton.