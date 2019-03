Jeste li se u zadnje vrijeme probudili usred noći, a vaš mali prijatelj stoji uspravno i ponosno? Ako jeste (nadamo se da jeste), vjerojatno ste se pokušali sjetiti što ste to tako seksi sanjali da je malac podigao glavu - no, to je najvjerojatnije samo bio signal da vam tijelo radi besprijekorno.

Naime, vjerovali ili ne, normalno je da muškarac doživi erekciju tri do peta puta za vrijeme sna.

Do erekcije dolazi nadraživanjem parasimpatikusa odnosno kada osjetite, vidite ili čujete nešto što vas uzbuđuje dio mozga šalje neurotransmitere. Dolazi do širenja krvnih žila i dotok krvi u spolovilo se povećava.

U snu je ovaj dio mozga aktivniji zbog čega se tijelo opušta i rad srca usporava, ali i pojavljuje erekcija u snu.

Dakle, ne radi se o seksi snu ili tome da je nekako došlo do nadržaivanja penisa za vrijeme spavanje, već jednostavno o živčanom sustavu. Međutim, ovo pomaže u 'održavanju' muškog spolovila. Zahvaljujući vježbi za vrijeme sna tkivo ostaje meko i rastezljivo.

Ako erekcija u snu uvijek izostane, odnosno vrlo je rijetka pojava možda signalizira da vaše tijelo ne funkcionira kako treba, a posjet liječniku ne bi bio na odmet. Stanja koja se vežu uz izostanak erekcije su depresija, anksioza, nizak testosteron i drugo.