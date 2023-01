Ako gledamo generalno, većina će žena izabrati višeg muškarca jer, eto, osjećaju se tako zaštoćenije... no, ima tu još dobrih razloga

Kad se misli na zgodnog muškarca, uvijek se govori o visokom muškarcu... ne nužno dvometrašu, ali da bude viši od ostalih. E sad, je li to zato što se tako žene, koje su u prosjeku niže, osjećaju zaštićenima, ne znamo točno... no, znamo da se takvi traže.

No, to sigurno nije jedini razlog, pa Your tango izdvaja tri razloga zbog kojih su visoki muškarci bolji partneri

Bolje pamćenje - ako želite da vaš muškarac pamti sve ono što vam je bitno, pa čak i neke detalje, možda biste trebali gledati visoke muškarce. Naime, znanost je pokazala da se kod visokih muškaraca puno rjeđe javlja demencija i u puno manjoj mjeri umiru od demencije.

Sretniji su - prema izvješću Nacionalnog ureda za ekonomska istraživanja, i muškarci i žene iznadprosječne visine izvještavaju o višoj razini sreće. "Sreća je samo još jedna stvar koju viši ljudi vole", kazao je za Time Angus Deaton, ekonomist s Princetona i koautor studije. "Novcem se otklanjaju stres, ljutnja, briga i bol."

Zdravije im je srce - prema istraživanju koje je objavilo Sveučilište Leicester, visoki ljudi imaju niži rizik od razvoja srčanih bolesti, prenosi Your Tango.

Stoga, potražite svog velikog frajera... ;)