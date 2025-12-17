Naravno da je napravio neku žešću glupost iz koje je samo policija može izvući...

Mujo se odjednom uplaši i odmah zove policiju:

- 'Alo, jel' to policija?

S druge strane čuje odgovor:

- Je, izvol'te...

Mujo zavapi:

- De pošalj'te patrolu odma', slučajno sam gurn'o svoju Fatu kroz prozor...

Policajac odgovori:

- Nema problema, šaljemo i hitnu!

Mujo panično nastavi

- Ma šalj' koga o'š, sam' da dođu odma', evo je čujem na stepeništu, de da ja odem s vama živ i zdrav...