Kad Mujo pije prvu jutarnju... kavu, naravno
A što ste vi mislili, da si je već natočio čašicu kratkog? E pa nije ni on lud...
Frka mu je ;) (Arhiva)
Dolazi Mujo na posao sav nervozan, natoči si kavu, sjedne, zapali cigaru i glasno uzdahne od zadovoljstva nakon što je srknuo prvi gutljaj. Gleda ga Haso s drugog stola pa upita:
- Š'a je, bolan, nis' stig'o kod kuće prvu kafu pop't?
Mujo odmahne glavom:
- Jok, bolan... dig'o se ja, doš'o u kuh'nju, sjeo za sto', a Fata donijela kafu... al' kad ju je stav'la pred mene, veselo mi namignula...
Haso se zbuni:
- I?
Mujo uzdahne:
- Ni srkn'o nisam, usr'o sam se živ od te kafe, š'a ja znam š'a je ona u nju stav'la?!
18.12.2025. 06:56:00
