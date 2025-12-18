A što ste vi mislili, da si je već natočio čašicu kratkog? E pa nije ni on lud...

Dolazi Mujo na posao sav nervozan, natoči si kavu, sjedne, zapali cigaru i glasno uzdahne od zadovoljstva nakon što je srknuo prvi gutljaj. Gleda ga Haso s drugog stola pa upita:

- Š'a je, bolan, nis' stig'o kod kuće prvu kafu pop't?

Mujo odmahne glavom:

- Jok, bolan... dig'o se ja, doš'o u kuh'nju, sjeo za sto', a Fata donijela kafu... al' kad ju je stav'la pred mene, veselo mi namignula...

Haso se zbuni:

- I?

Mujo uzdahne:

- Ni srkn'o nisam, usr'o sam se živ od te kafe, š'a ja znam š'a je ona u nju stav'la?!