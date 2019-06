Cipele smanjuju osjetljivost stopala i mijenjaju način na koji se pritisak prenosi sa stopala na zglobove i kukove

Ljeti uživamo hodati bosi, prepustiti stopala oblucima na plaži ili osjetiti travu među prstima, no s bosim hodanjem u paketu idu i žuljevi ili barem tvrda koža. Žuljevi su bolni, a tvrda koža estetski neprihvatljiva.

No, nedavna studija, objavljena u časopisu Nature, pokazala je da žuljevi koji prirodno nastaju kada hodamo bosi nude stopalima bolju zaštitu i udobnost, no što to mogu i najbolje cipele.

Za razliku od cipele, žuljevi osiguravaju stopalima zaštitu bez da žrtvuju prirodnost hoda. Cipele, nasuprot tome, smanjuju osjetljivost stopala i mijenjaju način na koji se pritisak prenosi sa stopala na zglobove i kukove.

Znanstvenici iz SAD-a, Njemačke i Afrike naglašavaju kako njihova studija, koja se bavi ljudskom evolucijom, pokazuje da je bosonogo hodanje zdravije od hodanja u cipelama.

"Zabavno je vidjeti kako se naše tijelo mijenjalo i prilagođavalo", kaže profesor ljudske evolucionarne biologije s Harvarda Daniel Lieberman. Većinu vremena od 200.000 godina koliko postojimo, hodamo bosi. Najstarije cipele koje smo pronašli stare su 8000 godina", dodaje Lieberman.

Budući da su žuljevi evolucijsko rješenje za zaštitu stopala, Liebermanov tim odlučio je procijeniti jesu li žuljevi bolji od cipela. Analizirali su stopala oko stotinu odraslih osoba većinom iz Kenije. Polovica ih je većinu vremena hodala bosa, a druga polovica obuvena.

Pokazalo se da debljina žuljeva kod bosonogih hodača nije ublažila osjetljivost na dodir i sposobnost stopala da osjete tlo po kojem hodaju.

S druge strane, cipele su učinile da stopala izgube osjetljivost.

Nesputani signal koji u mozak šalju bosa stopala pomaže da bosonogi hodači održe ravnotežu, ojačaju mišiće i stvore jače neuronske veze između stopala i mozga.

"Savjetujemo roditeljima da im djeca hodaju bosa kako bi stimulirala živce u svrhu boljeg razvoja", kaže voditelj studije Thomas Milani, profesor ljudske lokomotoerike sa Sveučilišta Chemnitz u Njemačkoj.

Znanstvenici su zaključili da hodanje u cipelama u u početku dobro djeluje na stopala pružajući im udobnost, no u konačnici će doći do većeg pritiska na zglobove, nego što je kod bosonogih hodača.