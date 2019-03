Djecu obično doživljavamo kao neka mala bića koja pojma nemaju, iako bi ih trebali tretirati kao male ljude koji mogu sve, samo kad im to pokažemo

Svi roditelji zapravo bi se trebali pridržavati savjeta i ništa ne raditi umjesto svog djeteta jer mu to, vjerujte, nije nikakva pomoć. Na nama roditeljima je od djeteta napraviti samostalnu osobu, osobu koja će se moći brinuti sama o sebi i koja neće biti ovisna o nikome, a to svakako nećemo napraviti ukoliko umjesto djeteta obavljamo njegove zadatke.

Ludi ritam svakodnevice

Koliko god vam ovo možda zvuči zamorno jer je u ovom ludom i užurbanom ritmu svakodnevice primjerice lakše dijete obući, nego ga pustiti da se samo oblači i time vam još oduzme vremena koje nemate, to je ipak krivo.

Djetetu morate pustiti da se samo obuće jer kad mu to dopustite nakon nekog vremena biti će vam lakše jer vi to više nećete trebati raditi, a dijete će biti ponosno što se samo zna obući, a što je pak veliki korak prema njegovoj samostalnosti. To se odnosi na sve što smatrate da bi dijete moglo napraviti samo u skladu sa svojom dobi.

Ne pomažite na krivi način

Nemojte biti jedan od onih roditelja koji radi sve umjesto svog djeteta misleći kako mu pomaže da se ne bi jadno mučilo jer je to krivo, takvi roditelji zapravo ne mare za svoje dijete.

