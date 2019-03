Ozbiljan čovjek ima obitelj, stan, auto... i tridesetak godina? Tako je bilo pred par desetaka godina, no danas se sve promijenilo i pomaklo dalje - gotovo cijelo desetljeće!

Naime, prema anketi provedenoj u Velikoj Britaniji, moderan čovjek bi trebao svoj život "urediti" do 39. godine. To znači da bi do tada trebao imati zadovoljavajuću ljubavnu vezu, karijeru i krug prijatelja.

Anketa koju je na 2000 ljudi provela jedna osiguravateljska kuća, pokazala je da bismo krug životnih bliskih prijatelja trebali imati do 29. godine, a onu ili onog pravog upoznati do 31. godine života.

No, ne brinite ako se ne nalazite u ovim rečenicama. Niste jedini. Teško čovjek može utjecati na ove stvari...

Naime, čak 44 posto ispitanika vjeruje da nikada neće urediti svoj život do kraja, njih 25 posto izjavilo je da im je ljubavni život potpuna katastrofa, dok ih se 74 posto uopće nema vremena posvetiti sređivanju života - zbog posla i svakodnevnih problema.

16 posto anketiranih osoba reklo je da se ne zamaraju "problemima odraslih", 13 posto ih je reklo da će se organizacijom svog života baviti "sutra", dok je njih 14 posto u dobi od 18 do 29 reklo da su premladi za takve stvari i da se žele zabavljati.

Sve u svemu, pojam "ozbiljnosti" očito je doživio - ozbiljne promjene!