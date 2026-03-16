Francuski garažni divljaci Weird Omen, u pratnji Latex My Ass, 21. 4. dolaze u Hard Place u sklopu Biggest Little Rock festivala

Pet studijskih albuma i sedam single izdanja iza sebe, francuski trojac Weird Omen i dalje uspješno izmiču svakoj usporedbi s bilo kojim bendom na sceni. Originalno iz Limogesa, osnovani 2010. godine, na europsku alternativnu scenu donose jedinstven, neobičan i sirov zvuk koji prkosi standardnim žanrovskim okvirima i uobičajenim normama.

Bend čine Sister Ray (gitara i vokal), Fred Rollercoaster (bariton saksofon) i Dam-o-maD (bubnjevi i vokal). Ono što ih izdvaja je specifična postava bez bas gitare; taj zvučni vakuum popunjavaju dubokim, distorziranim tonovima saksofona i naglašenom jekom. Rezultat je jedinstveni, primitivni garage rock bujica "trash" puhača i snažnog fuzza koja uvlači slušatelja u kriptično-hipnotički trans.

Njihov glazbeni izričaj spaja estetiku 60-ih godina s mračnim, psihodeličnim neo-garage zvukom. Poznati po albumima poput "Blood" i "Surrealistic Feast", Weird Omen su se nametnuli kao jedan od najzanimljivijih koncertnih nastupa uživo, kombinirajući energiju punka s nadrealnom atmosferom.

Počeli su kao Latex Willer da bi ponovnim okupljanjem 2019. postali Latex My Ass; prljavi, sirovi garažni punk. Psychobilly, hardcore, rock n' roll i psihodelični post-punk dodatni su elementi koji publiku drže na rubu ekstaze do samog kraja nastupa. Za dirty old LABEL su 2021. godine objavili album "Interesante".

Ulaznice za koncert u sklopu Biggest Little Rock festivala 21. 4. u Hard Placeu, po cijeni od 12 eura, potražite od utorka, 17. 3., u Dirty Old Shopu i Hard Placeu, te on line preko Dirty Old weba (https://www.dirtyoldempire.com/proizvod/weird-omen-21-4-2026-vintage-industrial-bar/). Na dan koncerta cijena ulaznice će biti 15 eura.