Kolektiv koji u svom radu povezuje elemente jazza, hip hopa i psihodeličnog funka u jedinstvenu koncertnu formu, RH Space Orkestra, najavio je koncert 9. travnja ove godine u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Događaj organizira Dostava Zvuka, dok su ulaznice dostupne putem sustava Entrio te u Dirty Old Shopu.

RH Space Orkestra nastao je kao proširenje autorskog izraza repera Splintera RH, uz njegovog su-MC-ja Kinga Škoca, ali se kroz godine profilirao kao kolektiv u kojem instrumentalni dio benda ima jednako važnu ulogu kao i vokalni. Njihov rad oslanja se na rap poetiku i urbane teme, ali ih oblikuje kroz otvorenu formu karakterističnu za jazz improvizaciju.

U koncertnom kontekstu njihova glazba dobiva dodatnu dimenziju. Kompozicije se ne izvode kao fiksne studijske verzije, već se razvijaju kroz interakciju među glazbenicima. Ritmičke strukture često polaze od hip hop beatova, no razrađuju se kroz žive bubnjeve, bas linije i improvizirane dionice klavijatura ili puhačkih instrumenata. Takav pristup omogućuje da svaka izvedba poprimi drukčiji tijek, ovisno o prostoru, publici i trenutnoj energiji na pozornici.

Stilski, RH Space Orkestra oslanja se na estetiku old-school hip hopa, ali je nadograđuje suvremenim produkcijskim rješenjima i slojevitim instrumentalnim aranžmanima. Tekstovi Splintera RH i Kinga Škoca tematiziraju svakodnevicu, gradske prizore i osobne refleksije, dok instrumentalni dio benda stvara atmosferu koja varira od suzdržanih, minimalističkih dionica do ritmički razvedenih i improvizacijski otvorenih segmenata.

Koncert 9. travnja donosi priliku za susret publike s kolektivom koji istražuje dodirne točke između improvizacije i urbane produkcije, između strukturiranog rap izraza i otvorene glazbene forme