Prvi globalni filmski festival ‘We Are One’ objavio program, dobrih filmova na sve strane

Tribeca Enterprises i YouTube objavili su u utorak program prvog Globalnog filmskog festivala 'We Are One', u sklopu kojeg će biti prikazano više od stotinu filmova po izboru selektora vodećih svjetskih filmskih festivala, među kojima je i Sarajevo Film Festival.

Festival će se održati na YouTube kanalu WE ARE ONE - A Global Film festival od 29. svibnja do 7. lipnja. Na kanalu je već objavljen popis termina svih najavljenih premijernih emitiranja.

U središtu programa su filmovi koji mogu proizvesti promjene i produktivno povezati globalnu publiku, a zajednički ga produciraju Tribeca Enterprises i YouTube.

Više od 35 zemalja predstavit će se s 23 igrana i osam dokumentarnih dugometražnih filmova, 57 igranih i 15 dokumentarnih kratkih filmova, 15 arhivskih i četiri nova festivalska razgovora, te pet sadržaja s područja virtualne realnosti.

- Za mnoge od preko stotinu uvrštenih filmova sudjelovanje na festivalu predstavlja značajnu prekretnicu, budući da će njih 13 na festivalu doživjeti svoju svjetsku, 31 svoju online, a pet svoju međunarodnu premijeru, najavljuju iz Sarajevo film festivala (SFF), koji je jedan u dugom nizu svjestkih festivala koji sudjeluju u programu.

Iz SFF-a dodaju da je to digitalno događanje okupilo neke od najtalentiranijih svjetskih umjetnika, naratora i selektora u želji da tijekom pandemije Covid-19 ljubiteljima filma pruži zabavu i utjehu, kao i organizacijama koje se bore protiv koronavirusa.

Sve zasebne festivalske selekcije oblikovane su tako da predstave posebnosti pojedinačnih filmskih festivala koji su sudjelovali u njegovoj pripremi, a da istovremeno autorima odabranih filmova osiguraju pristup gledateljima širom svijeta.

Bogati program igranih i dokumentarnih filmova

Prikazat će se dokumentarni film o legendarnom američkom uličnom fotografu, 'Ricky Powell: individualac', za koji su - između ostalih - govorili Natasha Lyonneand i LL Cool J; online premijera jedinstvenog satiričnog filma o profesionalnim tjeračima majmuna 'Eeb Allay Ooo!' koji je osvojio glavnu nagradu Filmskog festivala u Mumbaiju.

Festival donosi i svjetsku premijeru dugometražnog dokumentarca Joana Chena, 'Željezni čekić', o legendarnoj kineskoj odbojkaškoj olimpijki Jenny Lang Ping te svjetsku premijeru japanskog igranog kratkog filma 'Konferencija u Yalti online', koju je ekskluzivno za festival snimio redatelj Koji Fukada; globalnu premijeru kratkog dokumentarnog filma 'Motorcycle Drive By', te kratke filmove Dreamworks Animation studija 'Bilby', 'Usidren' i 'Ptičja karma'.

Epizodni program donosi premijeru izraelskog, ženski vođenog, neo-noir psihološkog TV trilera 'Još uvijek Alice', te dokumentarac u dvije epizode, 'Ona bi mogla biti sljedeća', o očekivanjima pripadnica etničkih manjina, uključujući Stacy Abrams i Rashidu Tlaib, koje se odluče sudjelovati na izborima za utjecajne pozicije u vlasti.

Razgovori filmskih velikana: Coppola, Soderbergh, del Toro...

Među razgovorima, arhivskim i novima, ističu se oni Francisa Forda Coppole sa Stevenom Soderberghom, Song Kang-hoa s Bog Joon-hoom, te razgovori s Guillermom del Torom, Jane Campion i Claire Denis.

360 VR selekcija predstavlja dokumentarac 'Putovati kao crnac', nominiran za Emmy, te znanstvenofantastični narativni film 'Atlas V' s Billom Skarsgardom u glavnoj ulozi, kao i djela drugih talentiranih autora, uključujući Johna Legenda, Oprah Winfrey i Lupitu Nyongo. Najavljen je i polusatni muzički nastup DJ Questlovea.

- Festivali su mjesta povezivanja, okupljanja i dijeljenja. Sada, više nego ikad, to su ključne stvari za obnovu društvenog kapitala, preispitivanje postojećih modela filmske produkcije i oblikovanje naše zajedničke budućnosti. To su mjesta koja nam omogućavaju da zajedno odlučimo gdje želimo ići i da pokažemo da smo svi dio iste cjeline - jedno, izjavili su Mirsad Purivatra i Jovan Marjanović u ime Sarajevo film festivala.

Predstavnici SFF-a su sretni što su dio zajedničkog projekta Tribece, YouTubea i svjetskih filmskih festivala: Publici širom svijeta možemo predstaviti filmove regionalnih i svjetskih autora koji su nastali u Sarajevu. Nadamo se da ćete uživati i da ćemo se uskoro opet vidjeti na festivalima i u kino dvoranama, poručili su.