Na okruglom stolu u srijedu o filmskoj i televizijskoj industriji, Newsom je kazao da će prema smjernicama "neke administrativne jedinice u kojima je stanje bolje nego u drugima moći krenuti naprijed i omogućiti pokretanje aktivnosti unutar te industrije".

Sredinom ožujka su zbog epidemije koronavirusa i nemogućnosti poštivanja mjere socijalnog distanciranja zatvoreni filmski i televizijski setovi.

Očekuje se da će Hollywood biti među posljednjim industrijama koje će se ponovo pokrenuti.

Okrug Los Angelesa, gdje je smještena većina filmskih studija i televizijskih mreža, najvjerojatnije će tjednima kaskati iza ostalih prije nego bude ispunjavao kalifornijske kriterije vezane uz testiranja na Covid-19 te broj smrtnih i hospitaliziranih slučajeva kako bi se proizvodnja ponovo pokrenula.

Ted Sarandos iz Netflixa je kazao da je ta 'streaming' platforma ponovo pokrenula snimanje filmova i serija u Južnoj Koreji, Islandu i Švedskoj gdje se provode testiranja i strogo praćenja kontakata.

Netflix je objavio da se ekipama čiji su filmovi i serije prekinuti isplaćuje novac, a radi se o preko 150.000 milijuna dolara.

U SAD-u, filmaš Tyler Perry bi trebao biti prvi koji će nastaviti sa snimanjem dviju televizijskih serija u svom golemom studiju u Atlanti u srpnju.

No, glumac Jon Huertas, koji u NBC-ovoj seriji "This is Us" glumi Miguela Rivasa ne očekuje nastavak produkcije prije siječnja sljedeće godine.

Redateljica "Selme", Ava DuVernay, je kazala da svi u filmskoj industriji nestrpljivo očekuju povratak poslu, ali da su svi "izrazito oprezni i postoji istinska želja da se sve urad